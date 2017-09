Zaterdag 23 september 2017, van 15:00 uur tot 20:00 uur.

Stichting Sliedrecht Bruist en Werkgroep Sunday Jazz hebben de handen ineen geslagen en samen een nieuw festival georganiseerd voor Sliedrecht: het Blast! Bigband Festival. De eerste editie wordt gehouden op zaterdag 23 september van 15.00 tot 20.00 uur in Muziekcentrum Wilhelmus. Entree is gratis.

Vijf bigbands komen vandaag naar Sliedrecht: Swinging Affair Big Band uit Middelburg, Residence Big Band uit Den Haag, Valley Sound Big Band uit Roosendaal, Persi Swing Collective uit Steenbergen en natuurlijk Sliedrechts trots Big Band Blast!, die dit jaar winnaar was van de International Big Band Competition (IBBC). De vijf bands spelen van 15.00 tot 20.00 uur in het pas gerenoveerde gebouw van Wilhelmus, waar het podium voor deze speciale gelegenheid wordt vergroot. Er zijn zitplaatsen en staanplaatsen waar een drankje genuttigd kan worden. Buiten staan kraampjes waar lekkere hapjes als hamburgers en satés te koop zijn. ,,De bands brengen afwisselend en swingend repertoire van hoog niveau. Een middag vol muzikaliteit en gezelligheid dus”, voorspelt Arie van Es van Bigband Blast!, die als mede-organisator de muzikale kant van het festival voor zijn rekening neemt.

Het initiatief komt bij Sliedrecht Bruist vandaan en grijpt terug naar 2008, toen er voor het laatste een jazzfestival werd gehouden bij Wilhelmus. ,,Dat festival was een enorm succes. Groots opgezet met diverse bigbands en honderden bezoekers op het parkeerterrein tussen het Muziekcentrum en De Stoep. Dat concept willen we nieuw leven inblazen”, vertelt Nicole Boer van Bruist. ,,De eerste editie van Blast! Bigband Festival zal nog wat kleinschaliger van opzet zijn, maar zeker niet minder gezellig. Bij succes willen we van dit festival een grote, jaarlijks terugkerende happening maken.”

De entree tot het Muziekcentrum Wilhelmus is gratis.

Locatie: Muziekcentrum Wilhelmus aan de Genestetstraat 31 Organisator: Stichting Sliedrecht Bruist en Werkgroep Sunday Jazz Website: www.facebook.com/BigbandBlastNL