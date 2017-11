Expositie Grar van der Vaart-van Wijk in Waerthove

Van donderdag 12 oktober 2017 tot en met zondag 31 december 2017.

In verpleeghuis Waerthove is momenteel een expositie te zien van Grar van der Vaart-van Wijk. Liefhebbers kunnen haar schilderijen tot medio januari 2018 bewonderen in deze Rivas-locatie aan de Kerkbuurt.

Grar van der Vaart-van Wijk is op haar 72e jaar begonnen met schilderen. Inmiddels is zij 85 en het is nog steeds haar grootste hobby. ‘Als kind was ik al geïnteresseerd in tekenen en schilderen’, vertelt zij. ‘Toentertijd was het echter niet vanzelfsprekend om door te leren en naar de kunstacademie te gaan. Vandaar dat ik op latere leeftijd alsnog met mijn passie aan de slag ben gegaan en een cursus ben gaan volgen.’ Het werk van Grar kenmerkt zich door diversiteit. ‘Landschappen, stillevens, stadsgezichten, portretten en abstracte schilderijen. Ik leg verschillende dingen op doek vast. Dat vind ik heerlijk om te doen.’

Prettige sfeer

In verpleeghuis Waerthove zijn regelmatig exposities te zien. Deze exposities dragen bij aan een prettige sfeer voor bewoners en bezoekers. Dit past binnen het Planetree-concept voor mensgerichte zorg waar Rivas mee werkt. Hierbij staat onder andere aandacht voor kunst en cultuur centraal.

Locatie: Kerkbuurt 200 Organisator: Waerthove Telefoonnummer: 0184 432 100 Website: www.rivas.nl