Zondag 19 november 2017, van 14:00 uur tot 17:00 uur.

Dat de Werkgroep Sunday Jazz van Bigband Blast! al jarenlang de succesvolle reeks Sunday Jazz concerten in De Lockhorst organiseert is inmiddels bekend. Ook het Bigband Festival wat 23 september jl. gehouden werd in het gebouw van Wilhelmus Muziekcentrum was een succes en voor herhaling vatbaar. Samen met Stichting Sliedrecht & Cultuur en Stichting Sliedrecht Bruist staat de band steeds garant voor mooie muzikale evenementen. Voor het nieuwe muzikale initiatief ‘Sunday Jam’ is een nieuwe samenwerking aangegaan, met Leon Boer van restaurant ‘Boer en Hap.’

Bij Sunday Jazz begeleidt Bigband Blast! een jazz-artiest van formaat en het publiek kijkt en luistert, Sunday JAM daarentegen is interactief en draait om improvisatie en spontaniteit. Restaurant ‘Boer en Hap’ wordt omgedoopt tot een heuse ontmoetingsplek voor muzikanten en muziekliefhebbers. Of je nu ervaring hebt in de muziek of alleen thuis speelt, iedereen is van harte welkom om het podium op te stappen! En uiteraard zijn ook muziekliefhebbers die zelf niet spelen van harte welkom om deze middag te genieten van alle muzikale creativiteit.

De Jamsessie wordt ondersteunt en begeleid door ervaren muzikanten die hun sporen in de muziekwereld hebben verdiend: Bas: Marcel Perik, Piano: Martin Boskamp, Drums: Peter Kroon

Ben jij een muzikant die zin heeft om mee te spelen, neem dan je instrument en/of zangstem mee!

Restaurant ‘Boer en Hap’ is ook een uitermate geschikt etablissement om met het hele gezin te komen. Voor de kinderen is er namelijk een speciale ruimte waar ze heerlijk kunnen spelen, knutselen of gewoon chillen, terwijl de papa’s en mama’s lekker kunnen jammen of onder het genot van een hapje en een drankje kunnen genieten van de muziek.

De eerste editie van deze nieuwe muzikale happening vindt aanstaande zondag 19 november plaats van 14.00 tot 17.00 uur. Locatie Sunday JAM: Restaurant ‘Boer en Hap'. De entree is gratis.

Locatie: Restaurant Boer en Hap, P.C. Hooftlaan 7 Organisator: Werkgroep Sunday Jazz van Bigband Blast! Website: www.bigbandblast.com