Start cursus Starten met Windows 10

Dinsdag 21 november 2017, van 10:00 uur tot 12:00 uur.

Een korte introductie

Windows 10: het is zo makkelijk nog niet. Mocht je nog niet optimaal met dit besturingssysteem overweg kunnen, bieden we een oplossing: "Een korte introductie Windows 10".



Wat je gaat leren:

De mogelijkheden van het Bureaublad

Bestanden en mappen beheren met Windows Verkenner

Wat apps zijn en hoe u ermee omgaat

Wat de Windows Store is en hoe u het gebruikt

Internetten met de browser Edge

E-mailen met de app Mail

Onderhoud en veiligheid



Vereiste ervaring: om kunnen gaan met muis en toetsenbord.



De lessen zijn als volgt:

Les 1: dinsdag 21 november

Les 2: dinsdag 28 november

Les 3: dinsdag 5 december

Les 4: dinsdag 12 december

Les 5: dinsdag 19 december



Praktische informatie:

Datum: elke dinsdag 21 november t/m 19 december

Tijd: 10.00 - 12.00 uur

Locatie: Bibliotheek Sliedrecht

Aanmelden: €40,00 | aanmelden via de website

Locatie: Scheldelaan 1 Organisator: Bibliotheek Sliedrecht Website: www.debibliotheekaanzet.nl