Koffie met... Knitted Knockers

Dinsdag 21 november 2017, van 10:30 uur tot 12:00 uur.

Vandaag komt Marijo Burgerding

De Amerikaanse Barbara Demorest is de initiatiefneemster van Knitted Knockers. Nadat bij haar een borst verwijderd was, hoorde ze dat een prothese zeker zes weken op zich zou laten wachten. Zij wist niet wat te doen om in ieder geval het uiterlijk gemis zo veel mogelijk op te vangen. Een arts vroeg haar vervolgens of ze misschien ook aan breien deed en opperde een borstprothese te breien. Dat was in 2011. Inmiddels worden overal ter wereld borsten gebreid.

Marijo Burgerding heeft knitted knockers naar Sliedrecht en omstreken gehaald en vertelt tijdens Koffie met.. wat de organisatie precies inhoudt. Help mee en maak verschil in de levens van duizenden vrouwen!

Praktische informatie

Locatie: Bibliotheek Sliedrecht

Locatie: Scheldelaan 1 Organisator: Bibliotheek Sliedrecht Website: www.debibliotheekaanzet.nl