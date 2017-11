Binnenste Buiten voor kinderen uit groep 5 t/m 8

Iedere woensdag, van woensdag 22 november 2017 tot en met woensdag 21 februari 2018, van 13:30 tot 15:00 uur.

Goed nieuws! Op de woensdagen hoef jij je niet meer te vervelen!

In de koude winterperiode (22 november t/m 21 februari) organiseren wij iedere woensdagmiddag, voor kinderen van groep 5 t/m 8, in sporthal de Lockhorst de sport en spelmiddag " Binnenste Buiten ".



Onder professionele begeleiding worden er allemaal verschillende sport en spel activiteiten aangeboden zoals: trefbal, voetbal, hockey, tikkertje, freerunning etc.

Inschrijven voor deze sportinstuif is niet nodig. Dus pak je gymkleding en doe mee!

Binnenste Buiten is gratis!



Wel is er ook dit jaar is de mogelijkheid om na het sporten en spelen een duik te nemen in het zwembad. Voor € 2,50 mag je de rest van de middag zwemmen!

Voor vragen kun je mailen naar Cas of bel met 0184-414273.

Foto: SOJS

Locatie: Sportlaan 1 Organisator: SOJS- Cas Telefoonnummer: 0184-414273 Email: cas@sojs.nl Website: www.sojs.nl