Speciale klokken voor revalidanten dankzij schenking namens Kringloopwinkel

SLIEDRECHT - Ploon Trapman en Teunie Zoetekouw overhandigden maandag 12 december namens Kringloopcirkel Hardinxveld-Giessendam speciale klokken aan teamleider revalidatie Regina Kant en zorgverlener Margot van Aken. De klokken, speciaal voor revalidanten die revalideren na een beroerte op de revalidatieafdeling in Waerthove in Sliedrecht, geven behalve de tijd ook het jaar, de dag en de datum aan. 'We zijn erg blij met deze schenking', zegt Regina Kant. 'Met de nieuwe klokken, kunnen we op een gastvrije en eenvoudige manier onze revalidanten extra ondersteunen tijdens hun revalidatie.'

Gulle gift

Zorgverlener Margot van Aken trok de stoute schoenen aan en schreef Kringloopcirkel Hardinxveld-Giessendam aan voor een bijdrage aan de speciale klokken. 'Onze aanvraag is gehonoreerd. De Kringloopcirkel schonk ons een geweldig bedrag voor de aanschaf van de speciale klokken', zegt Margot van Aken.

Ploon Trapman van de Kringloopwinkel: 'We kregen de aanvraag op het juiste moment, want er was genoeg in kas. We gaven graag aan een goed doel, dat bekend is in de omgeving.'

Margot Aken zegt: 'We zijn zeer blij met deze gulle gift, waarvan in totaal 38 klokken zijn aangeschaft voor alle kamers van de revalidanten en de vier gemeenschappelijke ruimten.'

Na een beroerte

Na een beroerte, heeft iemand in veel gevallen revalidatie nodig, om na enkele weken, eventueel met hulpmiddelen, weer veilig en zelfstandig thuis te kunnen wonen. De gevolgen van een beroerte zijn erg verschillend. Dit kan variëren van een taalprobleem, een halfzijdige verlamming of problemen bij het denken. Bij dit laatste kan het moeilijk zijn om logisch te handelen, te plannen en organiseren en om dingen te onthouden.

'Dit zien we ook bij onze revalidanten, wat voor hen best lastig is tijdens de revalidatie', legt Regina Kant uit. 'De revalidanten oefenen onder professionele begeleiding en individueel met behulp van een oefenkaart. Op de kaart staan alle oefeningen aangegeven, zodat zij ook zelf aan de slag kunnen of bijvoorbeeld met hulp van familie.'

De dag staat in het teken van actief werken aan herstel, waar ook een stuk structuur met plannen en organiseren bij hoort. 'Met een speciale klok op de kamer, ontvangen revalidanten hierbij goede ondersteuning', besluit Regina.

Fotobijschrift: Ploon Trapman overhandigt een speciale klok aan teamleider Regina Kant (uiterst links) en Teunie Zoetekouw (uiterst rechts) biedt zorgverlener Margot van Aken een klok aan.