Kerstbomen voor revalidanten dankzij schenking

SLIEDRECHT - De kerstsfeer zit er al goed in bij de revalidanten van de revalidatieafdeling gesitueerd in Waerthove in Sliedrecht. Zij genieten van een van de twee mooie kerstbomen die Praxis Sliedrecht de revalidatieafdeling onlangs schonk compleet met kerstverlichting. Zorgverleners van de revalidatieafdeling hebben de bijbehorende kerstversiering aangeschaft en zijn direct aan de slag gegaan met het optuigen van de kerstbomen. Dit vanuit de wens om revalidanten tijdens hun revalidatie een prettige omgeving te bieden, ook in deze feestelijke tijd van het jaar.

Revalidanten werken gedurende enkele weken hard aan hun herstel. Zo is het mogelijk om na een betrekkelijk kortdurend verblijf, eventueel met hulpmiddelen, weer veilig en zelfstandig thuis te wonen.

Op de foto: Zorgverleners Ivy Labee (op de achtergrond) en Tara Jongeneelen (op de voorgrond) samen met revalidanten van de revalidatieafdeling bij een van de door Praxis Sliedrecht geschonken kerstbomen.