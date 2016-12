SLIEDRECHT - De gemeente Sliedrecht verlengt de aanmeldingstermijn voor de jeugdburgemeester tot en met 31 januari 2017. Daarna wordt een keus gemaakt uit de kandidaten voor wie zich daarna jeugdburgemeester mag noemen.

De jeugdburgemeester denkt en praat mee over onderwerpen die voor kinderen en jongeren belangrijk zijn. Ook wil de gemeente kinderen hiermee enthousiast maken om op latere leeftijd een bijdrage te leveren aan de lokale democratie. Door middel van een oproep via o.a. social media worden jongeren tussen de 12 en 18 jaar opgeroepen zich aan te melden als jeugdburgemeester. De oproep is verlengd omdat er een technische storing was, waardoor het e-mailadres niet werkte waar de aanmeldingen naartoe toegestuurd moeten worden. De gemeente roept daarom ook alle eerdere aanmelders op om zich opnieuw op te geven via jeugdburgemeester@sliedrecht.nl.

Kinderen hebben een eigen, verfrissende blik op zaken. Daarom wil de gemeente graag -in plaats van óver kinderen- vooral mét kinderen en jongeren praten over onderwerpen die belangrijk voor hen zijn. Samen met de kinderraad is de jeugdburgemeester ambassadeur voor andere jongeren.

De jeugdburgemeester adviseert de gemeente over belangrijke relevante onderwerpen en haalt informatie op bij zijn leeftijdsgenoten. Als jeugdburgemeester is hij ook voorzitter van de kinderraad. Afhankelijk van of het past in het schoolrooster, zit hij/zij dan ook de kinderraadsvergaderingen voor. Daarnaast is hij of zij uiteraard ook op officiële momenten aanwezig zoals bij de kranslegging op 4 mei.

Aanmelden

Ben jij of ken jij de nieuwe jeugdburgemeester? Bekijk de oproep hieronder of via het YouTube kanaal van de gemeente, deze kan je met de hiernaast staande QR-code inladen en stuur dan voor 1 december per e-mail je motivatie naar jeugdburgemeester@sliedrecht.nl.