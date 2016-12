Kaartverkoop gestart voor Mister NIX-feest 'Winterwonderland'

SLIEDRECHT - Met de overhandiging van het eerste kaartje door Wethouder Hanny Visser is de kaartverkoop gestart voor het Mister NIX-feest 'Winterwonderland'.



In de Albert Heijn op het Burg. Winklerplein waren behalve de wethouder ook de organisatoren van het NIX-feest aanwezig. De organisatie is in handen van SOJS, de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Kerk en wordt ondersteund door de gemeente. De samenwerking is ontstaan nadat uit onderzoek bleek dat er voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar weinig leuke evenementen in Sliedrecht worden georganiseerd.



'Investeren in onze jongeren'

Op vrijdag 6 januari a.s. vindt het NIX-feest plaats in een volledig omgetoverd CJMV-gebouw van 20.00 tot 23.00 uur. Het thema van de avond is 'Winterwonderland'. Het NIX-feest is geschikt voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar en is alcoholvrij (NIX). Wethouder Hanny Visser: "Het is belangrijk dat we investeren in onze jongeren en daarmee in de toekomst van ons dorp. Door het NIX-feest worden niet alleen jongeren van verschillende groepen met elkaar verbonden, maar tegelijkertijd ook bewust gemaakt van een gezonde leefstijl."



Kaartverkoop

Kaarten zijn te koop bij Albert Heijn, KSM Steigerhout, SOJS en het Griendencollege. De kaarten kosten €4,- euro per stuk en zijn inclusief drie (alcoholvrije) drankjes.