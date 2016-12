Ds. Joost Schelling gaat Sliedrecht verlaten

SLIEDRECHT - Op zondag 18 december jongstleden heeft ds. Joost Schelling bekend gemaakt dat hij het beroep van de Gereformeerde Kerk Woerden-Zegveld (Kruiskerk) heeft aangenomen.

Hij gaf aan:"Gistermiddag heb ik de beide voorzitters zowel hier als in Woerden op de hoogte gebracht en hen gemeld dat ik het beroep heb aangenomen.

Ik kan u vertellen, deze beide telefoontjes en dit hier zo zeggen, vallen mij zwaar, want ik heb het hier zo ongelofelijk goed gehad. En nog steeds!

Ik wil dan ook echt benadrukken, dat mijn vertrek niets met u als gemeente van doen heeft. Ik krijg in Woerden de gelegenheid om samen met een directe collega predikante te gaan werken voor Gereformeerd Woerden en ook mede vorm en inhoud te geven aan het proces binnen Protestants Woerden.



Verder lijkt een overstap naar een andere gemeente in deze fase van ons gezin een goed moment te zijn.

Ik heb het echt met u getroffen, zeker als beginnende gemeentepredikant. Ik heb hier het gemeentewerk mijzelf eigen kunnen maken en wist mij daarin gesteund met veel vertrouwen

en omringd met uw gebeden. Ik heb veel ruimte gekregen èn genomen om nieuwe vormen van kerk zijn uit te proberen, zowel binnen als buiten de gemeente.

Maar goed, ik ga hier nu geen afscheidsrede houden, want we hebben nog ruim de tijd met elkaar. Want ik zal pas na de Paascyclus de overstap naar Woerden gaan maken, omdat ik alles wat ik hier heb opgestart of waar we als gemeente nog middenin zitten, ook goed wil afronden of overdragen. Ik reken dan ook in de komende maanden op uw betrokkenheid en medewerking. U kunt daar bij mij ook van op aan", aldus Joost Schelling.