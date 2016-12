Bewoners Geulstraat vrezen nieuwe brand of erger

SLIEDRECHT - Na de brand in een kelderbox op de Geulstraat in Sliedrecht zijn bewoners bang voor nog meer ellende. De brand zou zijn aangestoken door een voormalig bewoner die zijn huis is uitgezet en in een kelderbox ging wonen.



De man zou door verhuurder MVGM uit zijn woning zijn gezet. Omdat hij de sleutels van meerdere kelderboxen had, is hij in één daarvan gaan wonen. Die box ging zondag in vlammen op.

Ook is er rook- en roetschade in andere boxen en bovengelegen woningen. Politie en brandweer doen maandag onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Soap

Bewoners van het complex denken dat hun ex-buurman de dader is. "Hij heeft aangekondigd dat hij van zijn uitzetting een mooie soap zou maken", zegt een van hen. "Hij heeft zelfs gedreigd met een bom."

Andere bewoners bevestigen zijn verhaal. Ze omschrijven de man als een alcoholist en iemand met psychische problemen. "Deze man moet gewoon geholpen worden voordat hij nog meer schade aanricht."

Vrij rondlopen

Het stoort de bewoners dat hij nog "vrij rondloopt". Volgens een van hen is de man zaterdagavond in zwaar beschonken toestand thuisgebracht door twee agenten. "Die hebben hem hier op zijn matrasje in de kelder gelegd. Dat kan toch niet?"

De politie kan nog niet op het verhaal reageren. "Wij zoeken dit uit", zegt een woordvoerder. Verhuurder MVGM zegt dat de veelbesproken ex-bewoner zelf de huur heeft opgezegd. "Hij wilde daarop terugkomen, maar dat ging niet meer", aldus Deborah op den Brouw.

Afspraken

Volgens de woordvoerster van MVGM is de zaak serieus opgepakt. "We hebben na de brand twee beveiligers ingezet en met de politie afspraken gemaakt. Dus als een bewoner de politie belt, dan weet men daar wat er speelt."

"Maandagmiddag hebben we opnieuw overleg met bewoners en politie hoe we de komende tijd met deze situatie omgaan", zegt Op den Brouw. Omdat de man sleutels van meerdere kelderboxen bezit worden waarschijnlijk sloten vervangen.

Bron: RTV Rijnmond.