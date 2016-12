Automerkdealers steunen strijd tegen auto-inbraken

SLIEDRECHT - Samen met politie en gemeente dragen ook de automerkdealers in Sliedrecht hun steentje bij aan de strijd tegen auto-inbraken. Inwoners van Sliedrecht kunnen vanaf dinsdag bij de merkdealers terecht om tegen een aantrekkelijke prijs van 12,50 euro de achterkant van hun airbag te laten markeren met hun kenteken. Gemeente, politie en automerkdealers bevestigden vandaag deze samenwerking door het tekenen van een gezamenlijke verklaring.



Onlangs gaf burgemeester Bram van Hemmen al de aftrap van de actie met chemisch DNA in Sliedrecht-Oost. "Met deze samenwerking met de automerkdealers in Sliedrecht wordt een volgende stap gezet in de strijd tegen de vele auto-inbraken in Sliedrecht," aldus Van Hemmen. "Ik waardeer het enorm dat ook de automerkdealers hun steentje willen bijdragen. Met elkaar vormen we een breed front tegen autodieven. De boodschap is helder: in Sliedrecht hoef je niet te zijn als je een auto open wilt breken." Het graveren van het kenteken in de airbag is een goede aanvulling op de inzet van chemisch DNA en is dus ook relevant voor inwoners die chemisch DNA hebben aangebracht op hun auto.



Kosten beperkt

Op de achterzijde van de bestuurdersairbag wordt het kenteken geplaatst van de betreffende auto. Vervolgens wordt aan de binnenzijde van de voorportieren een sticker geplakt dat de airbag gemerkt is. De gemeente betaalt de stickers en de graveersets, waardoor de kosten voor de klant beperkt blijven tot een bedrag van € 12,50,- per auto. Vanaf dinsdag kan iedereen uit Sliedrecht terecht bij zijn merkdealer voor deze (preventieve) actie.



Donkere Dagen Offensief

Tijdens het Donkere Dagen Offensief (oktober tot en met maart) werken politie, gemeente, Samen voor Sliedrecht, de Woeste Weide en buurttoezicht samen om Sliedrecht nog veiliger te maken. Dit jaar staat het tegengaan van auto-inbraken centraal.