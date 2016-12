Zorgorganisatie ASVZ start met duurzaamheidsproject

SLIEDRECHT - Zorgorganisatie ASVZ is maandag 19 december gestart met een duurzaamheids project, dat wordt uitgevoerd door Slim Opgewekt. Op een aantal locaties van de Merwebolder in Sliedrecht en de Wielewaal in Rotterdam zijn inmiddels de eerste van ruim 4.000 zonnepanelen aangebracht. Op 19 december heeft zal vertrekkend voorzitter van de raad van toezicht van ASVZ, de heer G.P. Jongeneel, de aftrap gegeven van dit project. Na een druk op de knop kwamen niet alleen de dan al geïnstalleerde zonnepanelen in vogelvlucht voorbij, maar werd ook op creatieve wijze een blik in de duurzame toekomst geboden.

ASVZ wil een bijdrage leveren aan het nalaten van een leefbare wereld. Daartoe zullen door Slim Opgewekt ruim 4.000 zonnepanelen worden geplaatst, verspreid over diverse locaties van ASVZ in Zuid-Holland en Brabant. Dit betekent een besparing van 1,6 miljoen kWh grijze stroom oftewel elk jaar 875 ton CO2-uitstoot minder in de lucht. Om een dergelijke CO2-uitstoot te compenseren zijn 44.000 volwassen eiken nodig. Dat zijn genoeg bomen om 153 voetbalvelden mee te vullen!

Deze stap is niet alleen gunstig voor het milieu, het betekent ook een aanzienlijke besparing op de energiekosten. Een geldbesparing die ASVZ direct heeft omgezet in de uitbreiding met

6 arbeidsplaatsen. Deze zijn ingezet op een aantal dagbestedingslocaties waar vanwege de bezuinigingen krapte was ontstaan.



Naast de verduurzaming, gaat Slim Opgewekt met ASVZ ook zorgen voor duurzame bewustwording bij de medewerkers, vrijwilligers, cliënten en de omgeving van ASVZ. Een voorpoefje daarvan werd op 19 december gegeven.