Leerlingen Griendencollege serveren alleenstaanden kerstdiner

SLIEDRECHT - Alleenstaanden uit Sliedrecht konden dinsdagavond terecht bij Brasserie de Minister voor een kerstdiner. Het ging om een initiatief van stichting Welzijn Sliedrecht samen met een groep leerlingen van het Griendencollege.



De scholieren kregen een cijfer voor het project. Een verantwoordelijk docent liet weten dat alle leerlingen in ieder geval een voldoende krijgen.

Alleenstaanden in Sliedrecht die meededen reageerden positief op het initiatief. Er was alleen nog een 'klein puntje': "Deze tijd hoort er eigenlijk kerstmuziek gedraaid te worden", zei een van de bezoekers, waarna de organisatie keek of de muziek nog veranderd kon worden.

Het was de tweede keer dat stichting Welzijn Sliedrecht een diner voor alleenstaanden organiseerde. Twee jaar geleden sloeg de stichting de handen ineen met vrijwilligers.