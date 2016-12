Lichtjes op oorlogsgraven op Kerstavond

SLIEDRECHT - Stichting Comité 4 en 5 mei Sliedrecht brandt op kerstavond 24 december a.s. om 17.00 uur lichtjes op de begraafplaats aan de Thorbeckelaan bij de graven van de oorlogsgraven stichting, het Indië-monument, de gedenksteen van het Rode Kruis en het monument van de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog.

Nicole Boer van Comité 4 en 5 mei Sliedrecht: "Vorige jaar vier dagen voor kerstavond kreeg Dick Jansen uit Burgum het idee om op de oorlogsgraven in zijn woonplaats een lichtje te branden, net zoals dat al 25 jaar plaats vond op de Canadese begraafplaats in Holten. Zijn tweede gedachte was waarom kan dat niet in heel Nederland? Hij zette een Facebook-actie op en de respons was ongelofelijk. Op kerstavond branden er op meer dan 140 plaatsen in Nederland kaarsjes bij oorlogsgraven. In Sliedrecht willen wij ook graag gehoor geven aan zijn oproep en hebben besloten hier aan mee te doen."

Op kerstavond zaterdag 24 december a.s. om 17.00 uur worden er lichtjes geplaatst. Het verzamelen is uiterlijk 16.45 uur voor de begraafplaats. Dan worden de lichtjes uitgedeeld zodat een ieder een lichtje kan plaatsen. Het wordt op prijs gesteld als velen hier aan mee zullen doen. Ook zijn nabestaanden van individuele oorlogsgraven van harte uitgenodigd om deel te nemen.