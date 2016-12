10.000 Euro van Baggerfestival naar Stichting Behouden Vaart

SLIEDRECHT / DORDRECHT - Woensdagochtend 22 december hebben wethouder Hans Tanis van de gemeente Sliedrecht en Jan Huijbers, voorzitter van de Stichting Baggerfestival Sliedrecht, een cheque van 10.000 euro overhandigd aan de Stichting Behouden Vaart. Het bedrag betreft het resterende batig saldo van het Baggerfestival 2015. Eerder werd al 10.000 euro geschonken aan de Bleyburghschool voor inrichting van een technieklokaal. De overhandiging van vanochtend vormt de officiële laatste handeling ter afronding van het geweldige Baggerfestival 2015. Tevens is het het startschot voor de sponsorwerving voor de 2017-editie, die nog een stapje spectaculairder dan de vorige editie belooft te worden.

Bij de herstart van het Baggerfestival twee jaar geleden, is al bepaald dat een eventueel financieel overschot ingezet zou worden om mensen die op de arbeidsmarkt buiten de boot dreigen te vallen, te ondersteunen om binnen de maritieme sector aan de slag te komen. Dat is precies wat de Stichting Behouden Vaart doet. Op twee werkplaatsen in Woudrichem en Dordrecht worden in opdracht en voor eigen risico (plezier)vaartuigen opgeknapt door (jonge) mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De begeleiding die daarbij geboden wordt, heeft er toe geleid dat inmiddels al meer dan 50 mensen in drie jaar naar een betaalde baan hebben kunnen doorstromen. Veelal in de maritieme sector of aanpalende technische maakindustrie.

“We zijn zeer gelukkig met deze financiële injectie van het Baggerfestival”, aldus Rudy-Jan van Zenderen, initiatiefnemer en projectleider van Behouden Vaart. “Dankzij dit bedrag kunnen we minimaal vier jongeren in opleiding en begeleiding nemen en hen nieuw toekomstperspectief bieden.”

Vanzelfsprekend zal de Stichting Behouden Vaart op 30 juni en 1 juli aanwezig zijn op het Baggerfestival 2017. “En nog veel meer”, vult Baggerfestival voorzitter Jan Huijbers aan. “Het wordt een prachtige editie, die we natuurlijk toch weer wat grootser en mooier gaan opzetten dan die in 2015. Vandaar dat we nu ook al van start gaan met de sponsorwerving. Het mooie is dat het niet alleen een festival voor Sliedrecht is, maar ook door Sliedrecht; tevens ondersteund door de volledige baggerindustrie, waterbouw en maritieme sector in Nederland.”

Wethouder Hans Tanis kijkt ook al uit naar een nieuwe editie van het Baggerfestival: "Ik heb er alle vertrouwen in dat de stichting weer een mooi evenement weet neer te zetten waar iedere Sliedrechter zich in herkent. Dat de opbrengst van het festival ook nog ten goede komt aan goede doelen, maakt het alleen maar mooier. Ik heb veel waardering voor de manier waarop zoveel mensen zich belangeloos inzetten voor ons dorp."

Van links naar rechts op de foto: Jan Huijbers, Hans Tanis en Rudy-Jan van Zenderen. (Foto © Baggerfestival Sliedrecht)