Gemeente pleegt onderhoud aan Bronbad De Lockhorst

SLIEDRECHT - De gemeente Sliedrecht gaat onderhoud plegen aan de sauna en de stoomcabine in Bronbad De Lockhorst. Daarnaast worden op diverse andere punten onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Dat staat in een overeenkomst tussen de gemeente Sliedrecht en Optisport, de partij die de Lockhorst beheert. Met de overeenkomst is het beheer van het zwembad en het zalencentrum geregeld tot 31 december 2017, met een optie voor verlenging tot 31 december 2018. De tarieven voor zwembadbezoekers stijgen naast de jaarlijkse inflatieverhoging met 20 eurocent voor een dagkaart. Daarnaast worden de openingstijden iets ingekort.



De huidige overeenkomst liep af op 31 december 2016. "Het zwembad is een belangrijke voorziening voor Sliedrecht," aldus wethouder Len van Rekom. "Daarom hebben we de afgelopen periode hard gewerkt om de toekomst van de Lockhorst veilig te stellen. Er ligt een verlenging van de overeenkomst met Optisport en we gaan het nodige onderhoud uitvoeren. Dat is hard nodig, daar is door bezoekers terecht over geklaagd. Wij gaan er nu voor zorgen dat alles weer in goede staat wordt teruggebracht."

Sauna en stoomcabine

De sauna en de stoomcabine worden zo snel mogelijk vervangen en opgeknapt. Verder wordt onder andere onderhoud gepleegd aan de noodverlichting, brandmeld- en ontruimingsinstallatie en het filter in de bronwaterinstallatie. Nu de zwembadvoorziening voor de nabije toekomst veiliggesteld wordt, gaat de gemeente in 2017 bekijken hoe de verdere toekomst voor De Lockhorst eruitziet.

"Optimale samenwerking"

Ook Karin Meijnders (locatiemanager Bronbad De Lockhorst) is tevreden met de verlenging van de overeenkomst en het geplande onderhoud: "Wij als medewerkers zijn erg blij dat de gemeente Sliedrecht het onderhoud in de accommodatie op korte termijn oppakt en Optisport weer minimaal een jaar Bronbad de Lockhorst mag exploiteren. Alleen door een optimale samenwerking tussen gemeente en Optisport kunnen we dit complex aantrekkelijk houden voor alle bewoners van Sliedrecht en omstreken."

Tarieven en openingstijden

Met ingang van 1 januari 2017 worden naast de jaarlijkse inflatieverhoging de tarieven eenmalig verhoogd met 20 eurocent voor een dagkaart. De tarieven voor meerbadenkaarten, zwemleskaarten en abonnementen worden naar verhouding verhoogd. Daarnaast worden de openingstijden van het zwembad iets ingekort. Zo sluit De Lockhorst doordeweeks een half uur eerder en in het weekend een uur eerder. Dit is nodig om de kosten die het zwembad maakt te verlagen, zodat er een financieel gezonde situatie ontstaat. Dat is belangrijk voor de toekomst van De Lockhorst in Sliedrecht.

De aangepaste tarieven en openingstijden zijn binnenkort te vinden op de website van Bronbad De Lockhorst: https://www.optisport.nl/bronbaddelockhorst/