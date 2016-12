Geslaagde kerstmiddag voor bewoners Waerthove

SLIEDRECHT - In verpleeghuis Waerthove in Sliedrecht vond op woensdag 21 december een gezellige kerstmiddag plaats voor de bewoners. In de Biesboschzaal van deze Rivas-locatie werden kerstliederen gezongen en een kerstverhaal verteld.

Ellen Blankvoort, muziektherapeut in Waerthove: ‘Ook droeg één van de bewoners een prachtig gedicht voor over hoe het een kerstboom vergaat tijdens de kersttijd. Verder werd de middag muzikaal omlijst door het ensemble Andantino. We kijken terug op een geslaagde en gezellige kerstmiddag.’