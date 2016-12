Sliedrecht is topper qua kerkbezoek in de Drechtsteden

SLIEDRECHT - Aantal gelovigen loopt iets terug. Maar ongeveer de helft van de bevolking in de Drechtsteden is van god los. Uitzonderingen zijn de gemeenten Sliedrecht en Hendrik Ido Ambacht waar respectievelijk 62 procent en 58,5 procent een kerkelijke gezindte of een levensbeschouwelijke groepering aanhangen.

In Sliedrecht scoren de aanhangers van Nederlands hervormd (NH) het hoogst (20,7 procent van de bevolking). In Hendrik Ido Ambacht zitten de meesten (16,7 procent) bij Protestantse Kerk Nederland (PKN).

Dat blijkt uit de cijfers van he Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over heel Nederland. In 2015 gaf circa 50 procent van de volwassen Nederlanders aan godsdienstig te zijn. In 2010 was dat nog 55 procent. Van alle kerkelijke gezindten zijn gereformeerden de trouwste kerkgangers.

Het kerkbezoek in Dordrecht is het minst. Nog niet eens een op de vijf Dordtenaren haalt een gemiddelde van minimaal eenmaal per maand. In Zwijndrecht en Papendrecht zijn er iets hogere getallen.

De toppers qua kerkbezoek in de Drechtsteden zijn Sliedrecht (40,7 procent komt minimaal eenmaal per maand in de kerk), Alblasserdam (38,4 procent) en Hendrik Ido Ambacht (35,3 procent).

Uit het landelijk onderzoek blijkt dat iets minder dan een kwart van de Nederlandse kerkgangers rooms-katholiek is. In de Drechtsteden is dat veel minder: in Dordrecht 10,1 procent, in Papendrecht en in Zwijndrecht 8,8 procent. In Hendrik Ido Ambacht nog iets minder, namelijk 6,3 procent. Onderaan bungelen Sliedrecht (3,4 procent) en Alblasserdam (3 procent rooms-katholieken).

De islamitische (moslims) aanhang is groter naarmate de stad groter is. In Dordrecht is een kleine 10 procent aanhanger van de islam. In Hendrik Ido Ambacht zijn er het minst Islamieten (2,2 procent). De gemeente Rotterdam kent met 13,7 procent méér Islamieten dan Dordrecht.

Op https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/51/helft-nederlanders-is-kerkelijk-of-religieus is per gemeente na te gaan hoeveel gelovigen er zijn.