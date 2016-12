Zonnepanelen voor betere zorg bij ASVZ Sliedrecht

SLIEDRECHT - Een duurzame besparing voor zowel het milieu als het zorgbudget; de samenwerking tussen ASVZ en Slim Opgewekt is een echte win-winsituatie. De Sliedrechtse zorginstelling investeerde in 4.000 zonnepanelen en ledverlichting en bespaart zo 875.000 kilo CO2-uitstoot per jaar. Dit leverde direct een besparing van 6 FTE op, die de organisatie meteen inzette voor extra werkondersteuning op de dagbesteding.

Samenwerking

Door het plaatsen van 285.000 ledlampen en duizenden zonnepanelen wordt 1,3 miljoen kilowattuur energie per jaar bespaard. Dit is niet alleen duurzaam, maar levert ook kostenbesparingen op. Deze besparing is hard nodig, want de bezuinigingen in de zorgsector hebben ook ASVZ getroffen. “Het is ontzettend mooi dat we de opbrengsten van deze energiebesparing direct door kunnen voeren naar datgene waar het bij ons allemaal om draait: de cliënt”, aldus Wim Kos, voorzitter van de Raad van Bestuur van ASVZ. Madelon Hofman, communicatieadviseur bij ASVZ, merkt dat ook medewerkers positief reageren: “Onze medewerkers zijn al behoorlijk bewust. Ze geven ons bijvoorbeeld tips om aandacht te besteden aan Warme Truiendag en het licht uit te doen. We wisten dus dat deze samenwerking positief zou worden ontvangen, zeker omdat we meteen extra werkgelegenheid creëren. Op Twitter zien we hele leuke berichten voorbij komen!”.

Duurzaam ben je zelf

De samenwerking tussen Slim Opgewekt en ASVZ gaat verder dan het plaatsen van duurzame zonnepanelen en besparen van energie. Leonn Sekender, medeoprichter van Slim Opgewekt, licht dit toe: “We doen een fysieke ingreep, maar willen hierbij ook duurzaamheid omarmen. We gaan voor een verandering in gedrag én gedachtegang, op een opgewekte manier”. Gert Jongeneel, voormalig voorzitter van de Raad van Toezicht van ASVZ, sluit hierbij aan: “Duurzaam ben je zelf. Laten we samen de goede dingen ook écht goed doen en kijken hoe we ons gedrag kunnen veranderen”. Het komende jaar worden er activiteiten georganiseerd om de duurzame bewustwording te verhogen: “Van enthousiaste lezingen tot een heuse kijkdoos: we worden een bron van inspiratie voor de omgeving!”.

Een blik in de toekomst

Om die inspiratie ook direct bij bewoners en medewerkers over te brengen, maakte Slim Opgewekt een speciale kijkdoos voor bij de hoofdingang van het gebouw. De kijkdoos, met gaten op rolstoelhoogte, neemt nieuwsgierige bezoekers en bewoners mee in het verduurzamingsproces. Een blik in het verleden laat een woonkamer uit 1890 zien, met op de achtergrond rokende fabrieken die de Industriële Revolutie symboliseren. Het heden spreekt meer aan: in de kijkdoos is ASVZ te zien, maar ook de lokale supermarkt en omliggende woonwijk. Op het dak vallen meteen de zonnepanelen op, en dat blijft niet onopgemerkt. “Ik vind dit echt de mooiste”, roept een enthousiaste bezoeker “Dat groen is lekker fris en dit is waar we allemaal naartoe moeten. Volgens mij is het meteen duidelijk hoe deze hele wijk eruit moet komen te zien”. Ook de toekomst is rooskleurig: uitgezoomd zien we een aarde met verduurzaamde gebouwen, waarvan de vijf hoofdlocaties van ASVZ een voorbeeld zijn.

Door de inzet van Slim Opgewekt en ASVZ wordt al een CO2-compensatie gelijk aan 44.000 bomen gecreëerd en na de aankomende bewustwordingsactiviteiten verwachten beide partijen dat dit aantal alleen maar toeneemt. Ook de kostenbesparing kan nog verder worden uitgebreid, wat direct ten goede komt aan de zorg voor de cliënt. Zo komt het laatste scenario in de kijkdoos steeds een stapje dichterbij! Nieuwsgierig geworden naar het project? Bekijk het filmpje: https://youtu.be/PfEsVzyfbhU en laat je inspireren.