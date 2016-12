Wens in vervulling voor bewoner Waerthove

SLIEDRECHT - Een lang gekoesterde wens van Mevrouw W. Verhoeven, bewoner van verpleeghuis Waerthove in Sliedrecht, ging onlangs in vervulling. Zij bracht samen met een van de medewerkers van deze Rivas-locatie een bezoek aan het kerstconcert van de Toppers.

Mevrouw Verhoeven wilde altijd al graag een keer een bezoek brengen aan de Toppers. Na een gesprek met Ingrid Peters, zorgassistente in Waerthove, werd de afspraak gemaakt. Zij brachten samen een bezoek aan het evenement, geheel in stijl. ‘Het was geweldig’, zegt mevrouw Verhoeven. ‘Ingrid en ik hebben samen dezelfde kleding en accessoires gekocht, helemaal in het kerstthema. Voor de show hebben we eerst nog heerlijk een hapje gegeten in Ahoy om daarna te genieten van de show. Ik ben erg blij dat mijn wens in vervulling is gegaan.’

Fotobijschrift: Mevrouw W. Verhoeven (links) bezocht afgelopen weekend samen met Ingrid Peters, zorgassistente in Waerthove, de Toppers in Ahoy.