Muziekvereniging Crescendo Sliedrecht is jarig en trakteert

SLIEDRECHT - Muziekvereniging Crescendo Sliedrecht viert in 2017 haar 125-jarige bestaan. Het belooft een jaar vol leuke activiteiten en concerten te worden. Crescendo start het jubileumjaar met een traktatie, namelijk 5 weken lang gratis muziekles voor kinderen van 4-6 jaar.

In januari en februari biedt Crescendo vijf weken lang gratis lessen Spelen met Muziek aan, speciaal voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar. Kleuters van deze leeftijd doen niets liever dan spelen. In de cursus Spelen met Muziek ligt de focus dan ook helemaal op plezier maken met muziek. Onbewust leren de kinderen tijdens het zingen en bewegen over puls, ritme, melodie, expressie en andere muzikale aspecten. De kinderen krijgen verder een eerste kennismaking met verschillende muziekinstrumenten, het orkest en het notenschrift.

De lessen Spelen met Muziek worden gegeven door Crescendo’s enthousiaste docente Lotte Versluis, met een opleiding Docent Muziek aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Lotte speelt zelf bastrombone en piano en heeft veel ervaring met het geven van lessen op (basis)scholen, verschillende instrumenten en AMV lessen.

De gratis lessen vinden wekelijks plaats op woensdagmiddag van half 4 tot kwart over 4 in het verenigingsgebouw van Muziekvereniging Crescendo, Kerkbuurt 156 in Sliedrecht. De eerste gratis les uit de serie van vijf vindt plaats op woensdagmiddag 11 januari 2017.

Opgeven voor de lessen is noodzakelijk en kan via www.crescendosliedrecht.nl. Voor vragen kunt u een email sturen naar muziekschool@crescendosliedrecht.nl.