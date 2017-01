Woonlocatie De Hooghe Dijck bestaat 40 jaar

SLIEDRECHT - Woonlocatie De Hooghe Dijck in Sliedrecht bestaat dit jaar 40 jaar. Op vrijdag 13 januari viert de woonlocatie van de Gemiva-SVG Groep dit jubileum met een feestdag in partycentrum De Lockhorst voor de bewoners, medewerkers en vrijwilligers. Overdag zijn er voor de bewoners tal van creatieve activiteiten, tegen de avond is er een diner en ’s avonds komt burgemeester Van Hemmen een toast uitbrengen op het jubileum. Daarna is er voor de bewoners en medewerkers een feest en wordt het jubileumboek uitgereikt.

De woonlocatie opende haar deuren in 1977 aan de Thorbeckelaan in Sliedrecht. Daar woonden 26 mensen met een verstandelijke beperking met elkaar in één gebouw. Er waren twee groepsruimtes en iedere bewoner had een slaapkamer. “Voor die tijd was dat een mooie opzet”, vertelt Jettie Dubbeld, locatiemanager van De Hooghe Dijck. “In de jaren daarna werd de visie op wonen totaal anders. Bewoners wilden niet alleen een eigen slaapkamer, maar ook een eigen zitkamer, een badkamer en toilet. Met medewerking van de woningcorporatie werden enkele grote appartementen in de flat naast De Hooghe Dijck omgebouwd tot kleinschalige appartementen voor een deel van de bewoners.

Later betrokken wij voor de oudere bewoners een verdieping van de nieuwbouw van zorgcentrum Parkzicht. De oudere bewoners konden meedoen met de activiteiten van Parkzicht. In 2009 kwam er nieuwbouw voor het oorspronkelijke gebouw aan de Thorbeckelaan. Daar wonen de bewoners nu ook in eigen appartementen. In dat gebouw zit ook de nieuwbouw van ontmoetingscentrum ’t Vlot, dat wij sinds enige tijd beheren. In totaal ondersteunen we nu 60 mensen met een beperking op vier locaties. Alle bewoners wonen op loopafstand van elkaar, waardoor er veel onderlinge contacten zijn. Daarom vieren we het jubileumfeest ook met elkaar”.