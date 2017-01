SLIEDRECHT - Wat hebben we toch een prachtig netwerk van ondernemers. Ook deze week vind er weer een schitterende ondersteuning plaats voor een kwetsbare bewoonster in de Drechtsteden. Dit keer in Sliedrecht.

Nood met risico’s

De woning van een alleenstaande moeder wordt gesloopt en ze wordt gedwongen naar een nieuwe woning te verhuizen. Heel fijn dat er een nieuw plekje komt, maar hoe moet dat met die geiser? De oude geiser moet worden ontkoppelt en worden aangesloten in de nieuwe woning. Door heftige persoonlijke omstandigheden en schulden is er geen financiële ruimte om hier iemand voor in te huren. Sterker nog, geen enkele instantie wil de oude geiser verplaatsen, omdat ze de gezondheidsrisico’s van het verouderde apparaat niet durven te dragen na het aansluiten.

Partner Bokhorst in actie

Stichting ANDERS ontving de hulpvraag en meteen ging een van onze vrijwilligers langs voor een huisbezoek. Al snel werd duidelijk dat dit een ingewikkelde situatie is. Maar weet je, we houden samen met onze partners wel van een uitdaging :-)



ANDERS benaderde partner Bokhorst Installatietechniek uit Ridderkerk. Als partner zijn ze maatschappelijk betrokken en via ANDERS ook benaderbaar voor een lokale nood. Na een kort contact werd er al snel door het bedrijf besloten om een nieuwe geiser te plaatsen in de woning van deze mevrouw. Wauw!

Warme douche zonder zorgen

Deze week werden de leidingen geplaatst, de geiser aangesloten en een kraan bevestigd. Moeder en zoon kunnen zich vanaf vandaag verder thuis gaan voelen in de woning met een veilige geiser zonder zorgen over gezondheidsrisico’s. En bovenal, en wordt weer genoten van een warme douche.

