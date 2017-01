Relatief rustige jaarwisseling; wel méér schade dan vorig jaar

SLIEDRECHT - De jaarwisseling is in Sliedrecht relatief rustig verlopen. Er waren behalve een brand in een flat aan de Valkhof geen grote incidenten. De schade aan gemeentelijke eigendommen is met ruim 11.000 euro wel hoger dan bij de vorige jaarwisseling. Toen bedroeg de schade ruim 7.700 euro.

De grotere schade wordt vooral veroorzaakt door de vele ondergrondse containerbranden. Van oktober tot en met de jaarwisseling raakten negentien ondergrondse containers beschadigd. Daarnaast zijn acht gele afvalbakken, een bushokje, een speeltoestel, verkeersborden en het rioolgemaal beschadigd.

Hulpdiensten



De hulpdiensten spreken van een relatief rustige jaarwisseling. Bij de politie zijn enkele meldingen binnengekomen van vernielingen en is onder andere assistentie verleend bij de brand in de Valkhof. De brandweer draaide een normale dienst en is tijdens de jaarwisseling in totaal negen keer uitgerukt, vooral voor containerbranden. Daarnaast is de brandweer uiteraard uitgerukt voor de brand aan de Valkhof. Voor de suswachten en ingezette beveiligers van Alert Security is de jaarwisseling rustig en zonder bijzonderheden verlopen.



Geen agressie

Elders in het land waren wederom meldingen van geweld tegen hulpverleners. In Sliedrecht heeft géén van de hulpdiensten aangegeven dat zij tijdens hun werk zijn belemmerd door agressie of vuurwerk.