Nieuwe eigenaar voor café Havana Sliedrecht

SLIEDRECHT - Per 9 januari 2017 is Michel Kwist de nieuwe eigenaar van café Havana Sliedrecht. Hij neemt het stokje over van Paco Struijk, die ruim 9 jaar deze horecaonderneming heeft gerund.

Al jaren staat uitgaansgelegenheid café Havana bekend om zijn gezelligheid en liveoptredens van diverse bands, maar ook voor thema-avonden, een potje darten, 6 pooltafels, 2 snookertafels, een caramboletafel en voor grote en kleine evenementen kunt u bij Havana terecht.

De nieuwe eigenaar gaat in het begin door als Havana, maar zal na de re-branding Havana omtoveren in een nieuwe passende naam. Welke naam? Dat laat hij nog even geheim. Er volgt een duidelijke scheiding van wat er te bieden is. Het concept van veel live-optredens van bands blijft en zal worden uitgebreid met meer muzieksmaken zoals blues, jazz, blue grass, Americana etc. Ook de drankenkaart wordt aangevuld met single malt whisky, diverse distillaten en in de zomermaanden introduceren ze bij Havanna cocktails op het ruime gezellige terras, waarbij een lekker hapje niet mag ontbreken.

Maar natuurlijk ontbreekt het ook niet aan een avond knallen tijdens een 70, 80, 90 party en volgen er proeverij-avonden, een lady's night en nog veel meer.

In de komende periode worden alle pooltafels voorzien van nieuwe lakens en krijgt dit gedeelte in de zomer 2017 een flinke opknapbeurt. Ook komt er meer zitgelegenheid en wordt er een kleine kaart geïntroduceerd.



"Door deze opknapbeurt gaan we ervan uit dat we meer te bieden hebben voor de liefhebbers van deze sport en ontspanning," zegt Michel Kwist. Ook even wachten op een vrijgekomen tafel is mogelijk in de diverse loungezitjes, onder het genot van een hapje en een drankje. Hiermee hoopt Michel Kwist ook op doordeweekse dagen, dan is het vaak rustiger, meer mensen te enthousiasmeren voor een potje poolbiljart onder het genot van bijpassende muziek. Ook het opzetten van bedrijvenpoolen staat op de agenda. Heb je interesse dit met collega's te doen, neem dan contact op of hou de berichtgeving via de media in de gaten.

De evenementenzaal is uitermate geschikt voor bruiloften, nieuwjaarsrecepties, workshops, presentaties, wijkbijeenkomsten, verjaardagen, proeverijen en nog veel meer.



De zaal voor 20 tot 200 personen is voorzien van o.a. een compleet geluidssysteem en computergestuurd lichtplafond. Ook is de zaal op te delen voor kleinere gezelschappen en kan uw feest op maat georganiseerd worden. Vraag vrijblijvend een rondleiding of offerte aan op info@zaalhuursliedrecht.nl of bel met (06)24880545.