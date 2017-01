Eén Sociaal team voor alle Sliedrechters een feit

SLIEDRECHT - Convenantpartners tekenen samenwerkingsconvenant. Vanaf nu heeft de gemeente Sliedrecht één Sociaal team voor alle inwoners van -9 maanden tot en met 100+ jaar oud. Maandag 9 januari tekenden de convenantpartners van het Sociaal team Sliedrecht hiervoor in aanwezigheid van wethouder Hanny Visser een samenwerkingsconvenant.



Tot nu toe waren het Jeugdteam (met toegang in het Centrum voor Jeugd & Gezin) en het Sociaal team Wmo (met toegang via het Wmo-loket) van elkaar gescheiden. Het afgelopen jaar is er door de partijen hard gewerkt om beiden samen te voegen tot het Sociaal team Sliedrecht. Alle inwoners kunnen nu bij het Sociaal team terecht voor vragen over zorg, welzijn, wonen, financiën, inkomen, onderwijs, opvoeden/opgroeien en ontwikkelen.

"Belangrijke eerste stap"

Wethouder Visser: "We willen de ondersteuning en/of hulp aan onze inwoners zo efficiënt en laagdrempelig als mogelijk organiseren. De vorming van het Sociaal team Sliedrecht is hierin een belangrijke eerste stap. Maar we gaan nog een stap verder. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden om het Sociaal team Sliedrecht in één gebouw, met één toegang te huisvesten. Hierdoor kunnen onze inwoners in de toekomst op één plek terecht met al hun vragen."



Vertrouwde plekken

Ondanks de samenvoeging tot het Sociaal team Sliedrecht, kunnen de inwoners voor hun vragen vooralsnog terecht op de vertrouwde plekken: het Centrum voor Jeugd & Gezin en het WMO-loket.