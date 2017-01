Royal IHC sleept in laatste twee maanden van 2016 meerdere contracten binnen

SLIEDRECHT / KINDERDIJK - In de laatste twee maanden van 2016, zag IHC een aanzienlijke stijging van de verkoop van zijn schepen, apparatuur en engineeringpakketten. Bijna de helft van de totale orderintake in 2016 werd in deze periode binnengehaald.



"We zien marktherstel in de bagger- en duurzame energie-industrie, en zijn ervan overtuigd dat

dit zal doorzetten in 2017," aldus IHC CEO Dave Vander Heyde. "We zijn blij om op te merken

dat onze strategie, die zich richt op het maken van geavanceerde apparatuur voor diverse

maritieme sectoren en de verhuur van apparatuur, bijdraagt aan dit resultaat."



Eén van de hoogtepunten van het einde van het jaar is de verkoop van een sleephopperzuiger

Easydredge® 2700 uit voorraad. Ondersteund door de Argentijnse BICE bank, werd het schip

verkocht aan Dragados Argentinos DASA S.A. (DASA) in Buenos Aires, Argentinië. DASA is

een nieuw bedrijf, opgericht door de drie grootste baggermaatschappijen in het land. De DASA I

heeft een baggerdiepte van 25 meter en zal worden toegevoegd aan de vloot van het bedrijf,

dat voornamelijk bestaat uit snijkopzuigers. Het schip is op dit moment op weg van de werf in

Bulgarije naar zijn nieuwe thuishaven Buenos Aires.



"We zijn trots om met dit schip uit voorraad DASA te ondersteunen met hun toetreding tot de

sleephopperzuigermarkt. Hiermee leveren we de eerste nieuwbouw sleephopperzuiger in

decennia aan Argentinië", zegt IHC Area Sales Director Hans Hesen. "We hebben een

langetermijnrelatie met elk van de drie partners en leverden hen al meerdere

gestandaardiseerde IHC Beaver® snijkopzuigers in de afgelopen 50 jaar. IHC heeft de klant

tevens geholpen bij het vinden van de beste financiële oplossing en slaagde erin om een

staatsgedekte lening te verzorgen, die de klant gunstige voorwaarden biedt."



IHC heeft ook een contract getekend met een volle dochteronderneming van CCCC Shanghai

Dredging - CCCC Mechanical & Electrical Engineering Co Ltd en CHEC Dredging Co. Ltd.

Het contract omvat de levering van basic engineering en baggercomponenten voor twee

6,500m3 sleephopperzuigers. Basic engineering en de geavanceerde systemen voor

baggerautomatisering voor de schepen zullen worden geleverd door IHC in Nederland. Het zeer

complexe baggermaterieel zal een combinatie zijn van in China en in Nederland gebouwde

onderdelen.



"In lijn met de strategische focus op internationalisering, heeft IHC, in nauwe samenwerking met

onze klant, deze maatwerkoplossing ontwikkeld voor het project", zegt IHC Sales Director China

André Vrijsen. "Naast de engineering en de belangrijkste baggercomponenten, zullen we de

baggerautomatisering aan boord installeren om een veilige en efficiënte werking te garanderen.

We zijn trots om opnieuw onze relatie met de CCCC Group te versterken."



IHC gaat ook een veelzijdige 5,450m3 sleephopperzuiger bouwen, die DC Orisant (zie foto hieronder) genoemd gaat worden, voor een joint venture tussen Den Herder (Reimerswaal Dredging) en Group De

Cloedt. Het schip kan een breed scala aan projecten uitvoeren als gevolg van het geïntegreerde ontwerp en baggermaterieel. De baggerinstallatie is ontworpen om zand en grind voor de bouw te baggeren. De DC Orisant is ook uitermate geschikt voor het uitvoeren van reguliere baggerprojecten, zoals onderhoudsbaggeren en zandsuppleties.





De DP2 installatie maakt het mogelijk dat het vaartuig ondersteunende activiteiten uitvoert voor

de bouw van offshore windparken. Het is het eerste compleet dieselelektrisch aangedreven

baggerschip in de markt, waardoor zij onder alle omstandigheden op de meest economische

snelheid kunnen varen.



"We zijn er trots op dit veelzijdige schip te mogen bouwen voor een particulier bedrijf," zegt IHC

Account Director Benelux Andre Kik. "De unieke samenstelling maakt het schip geschikt voor

zowel de bagger als de offshore wind markt en dit wordt een belangrijke maatstaf voor de

industrie."



IHC werd ook een opdracht gegund voor het bouwen van een 3,557kW custom-built stationaire

snijkopzuiger en twee krachtige 1,825kW drijvende booster stations. De apparatuur en drijvende

leidingen zullen in 2017 aan Arab Potash Company (APC) in het Hasjemitisch Koninkrijk

Jordanië worden geleverd. Om de klant in staat te stellen het volledige potentieel van de

apparatuur te gebruiken, zal een uitgebreid trainingsprogramma worden verzorgd door IHC. De

apparatuur wordt ingezet voor het zoutwinningsproject 'mushroom' om het productieproces van

hoofdzakelijk potas in de Dode Zee te ondersteunen.



"Ik ben blij dat na een internationale aanbesteding APC besloot voor IHC apparatuur te kiezen

vanwege zijn hoge productieniveaus en betrouwbaarheid," zegt IHC Area Sales Director Middle

East Amin Ezzedine. "Het nieuwe schip zal APC in staat stellen om zout te baggeren in lijn met

de lange termijn mijnbouwontwikkelingsplannen in de Dode Zee. De betrouwbaarheid van onze

apparatuur blijkt ook uit de in 1966 door IHC gebouwde snijkopzuiger Beaver® KING HOLLAND

XXVI, die nog steeds deel uitmaakt van de APC vloot."



"In aanvulling op de 20 IHC Beavers® die in Bangladesh werden verkocht in de laatste twee

jaar heeft IHC in totaal nog eens zes gestandaardiseerde Beaver®45 en Beaver®50

snijkopzuigers verkocht in de laatste twee maanden van 2016", zegt Kees Derks, IHC Area

Sales Director Bangladesh. "Om de productondersteuning van IHC apparatuur te

maximaliseren in Bangladesh, zullen we ons service center in Dhaka, dat in mei 2016 is

geopend, verder uitbreiden."



In een succesvolle samenwerking met Johs. Gram-Hanssen (JGH Group) en Aquaris Systems,

heeft IHC een contract gewonnen voor de bouw van twee volledig elektrische IHC Beaver®50

snijkopzuigers en twee IHC Delta Multi Craft (DMC) 1240 werkboten. Het project wordt geleid

door JGH Marine, de maritieme divisie van het JGH Group. Zij zijn de contracthouder met

Millennium Challenge Account Malawi (MCA-Malawi), dat tot doel heeft om de armoede te

verminderen door middel van lokale economische groei. Het totale pakket van equipment, met

inbegrip van een zogenaamd weed harvesting spread van Aquarius Systems, zal worden

ingezet voor het Environment and Natural Resource Management (ENRM) Project. Dit richt zich

op de groeiende problemen van aquatische onkruidbesmetting en overmatige sedimentatie in

de Shire River, waardoor kostbare verstoringen in de downstream energiecentrale veroorzaakt

worden.



"Onze volledig elektrische snijkopzuigers stellen de klant in staat om de overtollige sedimentatie

te verwijderen, en het verbeteren van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de nationale

stroomvoorziening," zegt IHC Sales Director Afrika Rogier Kalis. "Een uitgebreid IHC

baggertrainingsprogramma zal de kennis van de exploitant Electricity Supply Corporation of

Malawi (ESCOM) versterken en de algehele efficiëntie van de baggerschepen verbeteren. We

zijn trots en vereerd om bij te dragen aan de duurzame groei van de economie van Malawi."

Foto's © IHC.