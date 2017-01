SLIEDRECHT - In verband met herstratingswerkzaamheden in deze periode is de Ringerstraat, Blankenstraat en Marisstraat in drie delen afgesloten voor al het verkeer.

1) Ringerstraat van dinsdag 10 januari t/m vrijdag 10 februari.

2) Blankenstraat van maandag 13 februari t/m 10 maart.

3) Marisstraat van maandag 14 maart t/m vrijdag 14 april.

Deze afsluiting geldt van dinsdag 10 januari t/m vrijdag 14 april 2017.