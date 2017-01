‘Een avondje uit’ bij 't Vlot

SLIEDRECHT - “Voor deze doelgroep is er niet zoveel, er zijn vooral wat activiteiten op sportgebied”, vertelt Anton. Hij is coördinator van de activiteiten in ‘t Vlot op de dinsdagavond. Elke week komen hier zowel op dinsdag als woensdag, van 19.00 tot 21.00 uur, tegen de veertig mensen met een beperking. Dit om gezellig samen te zijn, te knutselen, sjoelen, darten en koffie te drinken. Ze worden bijgestaan door een legertje vrijwilligers. Deze avond worden er cup cakes versierd.

Al een kwartier voor tijd stromen de bezoekers de vrij grote zaal binnen. Ook Piet is aanwezig. Hij is voorzitter van de vrije tijd clubs voor mensen met een beperking. “In het bestuur zorgen we dat alles blijft draaien”, vertelt hij. “We faciliteren alles en zorgen dat het financieel rondkomt.” Uit de speakers klinkt: ‘Ik heb stiekem met je gedanst’, van de popband Toontje Lager. “Richard neemt elke week een cd mee”, licht Anton de muziekkeuze toe. “Die moet natuurlijk op. Hij is ook de enige die een cd meeneemt, dus hoeven we niet te kiezen. Het is wel elke week een andere cd die hij meeneemt.”

Puur gezelligheid

Anton is al 20 jaar vrijwilliger bij het Vlot. “Ik ben met mijn vrouw meegegaan, die was hier al een paar jaar vrijwilliger. Toen ze zwanger werd van onze zoon, is ze gestopt met het vrijwilligerswerk en ik ben doorgegaan. Onze zoon Just is nu ook lid van de club. Ik vind het hier voor mezelf leuk, maar het is het leukst voor de deelnemers die een avondje uit hebben. Er is geen prestatiedruk, ze moeten niks. Als ze koffie drinken of met ons kletsen is het ook goed. Het is puur gezelligheid. Ze kijken ernaar uit. Dit is vooral een gezellig samenzijn met gelijkgestemden. Voor de meeste bezoekers is vrienden maken lastig en het onderhouden ervan is nog lastiger.”

Samen cup cakes versieren

“Eens in de maand doen we een activiteit met z’n allen. Vanavond is dat cup cakes versieren. Vaste prik is de Sinterklaasviering met de woensdagclub. Dat past hier niet in, dus gaan we naar de roef in de Merwebolder. Het kerstfeest vieren we ook met de hele club. We zijn naar de Efteling geweest en hebben gebowld. Elk jaar proberen we iets nieuws te zoeken als afsluiting van het seizoen. Ook spelen we bingo. Met plaatjes van een poes of auto, niet met nummers. Iedereen wint een prijs en ze gaan allemaal blij naar huis.”

Taxi

“Veel komen met een taxi hierheen. Dat is wel een dingetje”, merkt Anton op. “De taxi’s zijn vaak laat met brengen en halen en soms te vroeg met halen. Dat is jammer. Ze snappen het hier niet als de taxi niet komt. Het is speciaal vervoer voor een speciale doelgroep. Dat moet eigenlijk standaard goed zijn.” Inmiddels komt Antonio binnen. Het is half 8 en hij is net afgezet door een taxi. “Dat bedoel ik nou”, zegt Anton. “Het is zonde. Ze zijn hier maar twee uurtjes in de week en als het tegenzit wordt hij om 8.45 uur weer opgehaald.”

De bezoekers zijn open en spontane mensen. Veel van hen komen een hand geven of een praatje maken. Zo ook Ferdie. “Ik zou hier nooit meer vanaf willen. Ik vind het hier hartstikke leuk en maak ook vrienden.” Ferdie woont begeleid in Dordrecht. In het weekend gaat hij naar zijn moeder in Sliedrecht. “Ik maak muziek bij United by Music en kom door heel Nederland met optredens”, vertelt hij.

Erik met zijn prachtige kralenketting

Zithoekje

Het cup cake versieren slaat aan. De grote tafel zit vol met creatievelingen. Ze worden geholpen door de vrijwilligers. Agnes maakt een soort blauwe bloem met kleine balletjes in het midden. Aan de andere kant in een zithoekje zitten Erik, Just en een bezoeker te chillen. Just is dartliefhebber. “Ze doen nu cup cakes", zegt hij. "Daarom kan ik niet darten. Ik zit op een dartcompetitie in een cafeetje in Rotterdam, via een collega van mijn vader. Mijn vader en ik zijn wezen kijken en nu zit ik drie jaar op deze dartclub.” Anton komt erbij zitten en begint een spelletje mens-erger-je-niet met Erik. ”Mijn vader is mijn chauffeur”, zegt Just. Ze schieten in de lach. “En mijn coach”, voegt hij eraan toe. “Ik heb weleens een pijl in mijn broek gekregen. Met een competitie gooide iemand met een boog. De pijl knalde eruit en kwam in mijn broek. Iedereen zat te lachen, maar ik vond het niet zo fijn.”

“Ik werk in het gemeentehuis van Sliedrecht sinds twee weken. Op dagbestedingsbasis werk ik in de lunchroom en doe de afwas, maak broodjes, stofzuig en maak de tafels schoon. Ik vind het leuk. Ook werk ik twee dagen in een distributiecentrum via Sterk@Werk. Het enige wat we daar doen is inpakken. Spullen die door mensen zijn besteld. Batterijen, bloempotten, in verschillende verpakkingen. We werken allemaal in één ruimte, dat vind ik fijn, want ik houd niet van rumoerigheid. Ik mis daar een beetje de sociale contacten, maar niet dat ik het stom vind.”

Op de voorgrond Paula

2 Cup cakes

Paula komt erbij zitten. Ze heeft net twee cup cakes versierd. Ze woont aan de overkant en zit al meer dan 20 jaar op de club. “Het liefst kom ik hier lekker hangen”, vertelt ze. De anderen lachen. “Met Anton kan ik goed praten, over dingen die ik meegemaakt heb.” Richard vraagt of hij zijn cup cake mag opeten. “Natuurlijk”, antwoordt Anton. Even later komt ook Erik terug met twee versierde cup cakes in een zakje. Dan staat de eerste taxi weer paraat.. een kwartier te vroeg.

Interesse gekregen in de club? Om als vrijwilliger mee te werken, of deel te nemen? Bel Anton op 06 53199298.