Nieuw in De Lockhorst: 'Ga de uitdaging aan en versla Graaf Van Lockhorst'

SLIEDRECHT - Een Escaperoom. Nieuw in De Lockhorst: Vanaf februari 2017 zullen heeft de Lockhorst een eigen escape room. "Lukt het u om binnen 60 minuten het raadsel van Graaf Van Lockhorst op te lossen en tijdig de kamer te verlaten?"

Ga samen met uw collega’s, vrienden of familie de uitdaging aan en versla Graaf Van Lockhorst. (Leeftijd 16+)

Tarief: van maandag – donderdag € 80,00 en van vrijdag – zondag € 90,00.

Tijdens de reguliere openingstijden van het zwembad mag u voor of na de escaperoom kosteloos komen zwemmen. Escaperoom is inclusief een bittergarnituur en is ook te combineren met een high tea, high wine etc.

Voor meer informatie of reserveringen kunt u een mail sturen naar lockhorst@optisport.nl of bellen naar de receptie 0184-412518.