Sliedrechter (62) opgepakt om belastingontduiking

SLIEDRECHT - Een 62-jarige Sliedrechter is maandag opgepakt op verdenking van belasting ontduiking en het witwassen van geld. De opsporingstak van de Belastingdienst liet beslag leggen op een Mercedes, bankrekeningen en onroerend goed.



De verdachte nam volgens de FIOD veel contant geld op met een creditcard van een buitenlandse bankrekening. ''In zijn belastingaangifte had de man niet vermeld dat hij geld in het buitenland had staan'', meldt de opsporingsdienst.

Het is niet strafbaar om geld op een buitenlandse bankrekening te zetten, maar Nederlanders moeten dat wel doorgeven aan de Belastingdienst. Wie zijn vermogen probeert te verbergen, riskeert straf vervolging.

Bron: RTV Rijnmond.