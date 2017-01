Voorlezen uit eigen werk

SLIEDRECHT - Op 25 januari zijn de Nationale Voorleesdagen weer van start gegaan. Dit betekent volop voorleesplezier voor de allerkleinsten. Zo ook in Sliedrecht. De Voorleesdagen werden afgetrapt met een voorleesontbijt in de plaatselijke bibliotheek. Kleine boekenwurmpjes van 0 tot 4 jaar konden genieten van een lekker ontbijt en tegelijkertijd naar de mooiste verhalen luisteren. Het voorleesontbijt is een landelijk fenomeen dat in vele bibliotheken, kinderboekenwinkels, kinderdagverblijven en basisscholen plaatsvindt. Traditiegetrouw schuiven er bij een aantal ontbijtjes bekende Nederlanders aan om voor te lezen. Dit jaar zijn dat onder andere Prinses Laurentien in de Nieuwe Bibliotheek in Almere, Beau van Erven Dorens op de Corantijnschool in Amsterdam en Erik van Muiswinkel in het Kinderboekenmuseum in Den Haag.

Prentenboek uitkiezen

Het doel van de Nationale Voorleesdagen is het stimuleren van het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Elk jaar maakt een jury van jeugdbibliothecarissen een selectie van tien prentenboeken die kans maken om Prentenboek van het Jaar te worden. Dit jaar is De Kleine Walvis van Benji Davies het winnende boek. De Kleine Walvis is slechts één van de vele prentenboeken dat te vinden is in de (kinder)boekhandel. Hoe een keuze te maken uit dit overweldigende aanbod in de aanschaf van een prentenboek? De Nationale Voorleesdagen maakt het iets eenvoudiger door met de jaarlijkse top tien een kleine voorselectie te maken. Maar natuurlijk is het net zo leuk een eigen keuze te maken en een boek te kiezen dat past bij de interesses of humor van het desbetreffende kind. Een optie die in ieder geval altijd in de smaak valt bij de kleine lezer is een gepersonaliseerd prentenboek. Gepersonaliseerde prentenboeken bestaan vaak uit een bestaand verhaal waarin de naam van het kind wordt gebruikt voor het hoofdpersonage, zodat hij of zij zelf de hoofdrol speelt in het verhaal.

Zelf doen

Met een gepersonaliseerd prentenboek krijgt een boek al een persoonlijker tintje, maar een boek wordt pas helemaal "eigen" door er zelf één te maken. Dit klinkt als een ingewikkeld proces, maar het samenstellen van een gepersonaliseerd prenten- of fotoboek met harde kaft is zo gedaan en kan gewoon bij online aanbieders, zoals bijvoorbeeld Posterxxl. Een uitgangspunt voor het verhaal kan bijvoorbeeld het favoriete knuffelbeest van het kind zijn. Door de knuffel op een aantal verschillende locaties te fotograferen, zoals bijvoorbeeld in de tuin, in bed of in de keuken, ontstaat een simpel, maar schattig beeldverhaal. Dit kan eventueel ondersteund worden met een korte tekst bij elke foto. Want ook al haalt het zelfgemaakte boek dan misschien niet de prentenboeken top tien van de Nationale Voorleesdagen, het is in ieder geval een bijzondere persoonlijke herinnering waar de kleine dreumes nog jaren plezier van zal hebben.