Muzieklessen voor jonge kinderen starten na de voorjaarsvakantie

SLIEDRECHT - Muziekvereniging Crescendo Sliedrecht start na de voorjaarsvakantie weer met nieuwe groepen Muziek op Schoot, Spelen met Muziek en Algemene Muzikale Vorming. Dit zijn leuke en leerzame lessenseries waarin kinderen tussen de 1 en 10 jaar spelenderwijs kennis maken met muziek. De lessen worden verzorgd door professionals met een conservatoriumopleiding.

In de cursus Muziek op Schoot genieten kinderen van 1 tot 4 jaar en (groot)ouders samen van muziek en muzikale spelletjes. Luistermomenten en schootspelletjes wisselen elkaar af. Al spelend en ontdekkend wordt de muzikale ontwikkeling gestimuleerd in een lessenserie van acht weken.

Bij de cursus Spelen met Muziek draait het helemaal om plezier maken op een muzikale manier. Door wekelijks samen met leeftijdgenootjes bezig te zijn met vrolijke liedjes en kleine muziekinstrumenten maken de kleuters van 4-6 jaar spelenderwijs kennis met de wereld van de muziek.

Tijdens Algemene Muzikale Vorming leren kinderen van 7-10 jaar samen met leeftijdsgenootjes echt muziek maken. Naast blokfluit spelen wordt er gezongen, geklapt en is er minimaal één optreden per jaar. Verder leren de kinderen veel muziekinstrumenten kennen. De kinderen krijgen elke week een uur les. Na afloop van de cursus zijn de jonge muzikantjes vertrouwd met de basisbeginselen van het muziek maken; zoals ritmiek, maatsoorten en andere aanwijzingen in het notenschrift.

De lessen Muziek Op Schoot, Spelen met Muziek en Algemene Muzikale Vorming worden verzorgd in groepen van maximaal 10 kinderen. De groepen worden bewust niet groter gemaakt om voldoende aandacht aan ieder kind te geven. Voor meer informatie en aanmelden kunt u bellen naar Melanie Nederlof (0184-411880), mailen naar muziekschool@crescendosliedrecht.nl, of kijk op www.crescendosliedrecht.nl.

Foto: Crescendo´s leerlingen van de cursus Algemene Muzikale Vorming (7-10 jaar).