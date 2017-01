SLIEDRECHT - Charles Vögele aan de Kerkbuurt 107 gaat binnenkort sluiten. Vandaag heeft de directie bekend gemaakt dat de keten in Nederland failliet is.

Ongeveer zevenhonderd werknemers in heel Nederland verliezen hun baan. Vögele heeft in Nederland in totaal 95 winkels. Het zoeken naar een nieuwe eigenaar heeft niets opgeleverd, daardoor is een doorstart onwaarschijnlijk. Verschillende winkels blijven nog open om voorraden te verkopen.