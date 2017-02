Plan voor meten luchtkwaliteit in Sliedrecht met zes 'e-noses'

SLIEDRECHT - De gemeente Sliedrecht werkt een plan uit om in het dorp zes zogeheten 'e-noses' op te hangen, die concentraties van (gevaarlijke) stoffen meten. Hiermee wil de gemeente inzicht krijgen in de luchtkwaliteit en iedereen de gelegenheid geven om altijd en overal te kunnen weten welke concentraties van bepaalde stoffen in de lucht aanwezig zijn.



Op dit moment worden gesprekken gevoerd met een buitenlands bedrijf, dat speciale e-noses kan leveren die 'realtime' specifieke stoffen kunnen meten. De gegevens kunnen vervolgens online voor iedereen ('open data') beschikbaar worden gesteld. Het gaat om stoffen die door Dupont en Chemours in Dordrecht worden uitgestoten, maar ook om fijnstof dat door het verkeer in de lucht wordt gebracht. Het systeem zal gaan draaien op de digitale infrastructuur van de Drechtsteden. De geplande locaties voor de e-noses in Sliedrecht zijn Baanhoek, Merwestraat, Craijensteijn, Stationsweg, Thorbeckelaan en Rivierdijk-Oost.



Meten is weten

Met het plaatsen van e-noses wil het college van B&W concrete stappen zetten om inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit en deze te verbeteren. Wethouder Hanny Visser: "We praten al lang over de luchtkwaliteit in Sliedrecht. Na de gebeurtenissen rond Dupont en Chemours is dit actueler dan ooit. Het houdt onze inwoners bezig, dat geldt ook voor het college en de gemeenteraad. We kunnen blijven praten, maar alleen als we meten weten we écht wat er in de lucht zit. Het helpt ons bij het nemen van maatregelen om de lucht schoner te maken. Dat is een belangrijke ambitie van dit college en de gemeenteraad."



Pilot van een jaar

Op dit moment hangt er al een e-nose aan de Merwestraat, maar dit is een ander soort e-nose dan waar nu over gesproken wordt. Deze e-nose registreert namelijk alleen wijzigingen in de luchtsamenstelling en meet geen specifieke stoffen. Het is waarschijnlijk dat er eerst een pilot van een jaar komt om het systeem te testen. De komende weken wordt verder gesproken met de buitenlandse aanbieder, waarna naar verwachting eind februari een definitief besluit genomen kan worden door het college van B&W. Daarna mag ook de gemeenteraad zich uitspreken over de pilot met e-noses.



Woensdagavond 1 februari vindt een openbare raadsbijeenkomst plaats over Dupont/Chemours, waarbij ook alle gelegenheid voor inwoners is om vragen te stellen. Naast wethouder Visser geven ook de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de bedrijven Dupont en Chemours een toelichting. De bijeenkomst vindt plaats in het Griendencollege en begint om 20:00 uur.