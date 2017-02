Sliedrecht op de televisie in de serie ‘Het was oorlog’.

SLIEDRECHT - De Historische Vereniging Sliedrecht heeft vorig jaar meegewerkt aan filmopnames, die gemaakt zijn voor omroep MAX en die op diverse locaties in Nederland zijn gemaakt met als thema ‘Het was oorlog’. Deze worden in 4 afleveringen uitgezonden op NPO 2 om 21.05 uur op vrijdag 27 januari, 3 februari en 10 en 17 februari 2017. In de uitzending van 3 februari worden fragmenten uitgezonden van een documentaire, waarbij de familie Hollebrands uit de Hugo de Grootstraat 70 in Sliedrecht is betrokken.

In deze documentaire is er aandacht voor Marleentje en Bertje Sanders. Deze twee Joodse kinderen vonden begin 1942 onderdak bij het gezin Hollebrands. Daar werden ze liefdevol opgenomen door ome Joop en tante Riek.

Op 27 augustus 1943 gaat het mis. Dan staat ineens een Amsterdamse “jodenjager” voor de deur in de Hugo de Grootstraat. De ouders van Marleentje en Bertje zijn daags tevoren in Amsterdam gearresteerd en ondergebracht in de Hollandsche Schouwburg. Ze hebben de adressen van hun ondergedoken kinderen na mishandeling prijsgegeven.



Marleentje en Bertje worden ook naar Amsterdam getransporteerd. Daar worden ze verenigd met hun ouders en het oudere zusje Elly, die bij een boer in de Achterhoek was ondergebracht. Hollebrands doet een poging het gezin te bevrijden, maar dat mislukt.



Op 7 september 1943 komt het gezin in Westerbork aan en wordt nog diezelfde dag naar Auschwitz gedeporteerd. Op 10 september worden ze allemaal vergast. Marleentje is dan 8 en haar broertje Bertje is 4 jaar oud.

De geschiedenis wordt verteld door Corrie Smaardijk-Hollebrands, dochter van Joop en Riek Hollebrands, die als 5-jarig meisje dit alles heeft meegemaakt en nu, op hoge leeftijd, haar verhaal doet.

De Stichting Struikelstenen Sliedrecht heeft het plan ook voor deze beide ondergedoken kinderen een zogehete Struikelsteen aan te brengen in het trottoir voor de woning waar ze destijds verbleven: het huis van de familie Hollebrands: Hugo de Grootstraat 70.



U kunt helpen dit plan te verwezenlijken door een bijdrage te storten op rekeningnummer NL11 RABO 0304824879 t.n.v. Stichting Struikelstenen Sliedrecht. Vermeldt bij uw donatie uw postcode en huisnummer en dat het gaat om een donatie ten behoeve van de kinderen Sanders.

De eerste (11) Sliedrechtse Struikelstenen worden komende maandag (6 februari) vanaf 09.00 uur gelegd. Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.struikelstenensliedrecht.nl/