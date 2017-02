Benedenbewoners van Van Goghstraat in de schaduw bij nieuwbouwplannen museum

SLIEDRECHT - De emoties liepen hoog op tijdens de eerste vergadering van de bewoners van de Van Goghstraat over de nieuwbouwplannen van een gebouw achter het museum. Vrijwel unaniem waren de bewoners van het appartementencomplex het er over eens dat het gebouw te hoog zou worden en veel zon zou weghalen.

Het bestuur van het Sliedrechts museum besloot na deze reacties met de aannemer en architect in gesprek te gaan. Voor de tweede vergadering op 18 januari werden de plannen wat aangepast; het gebouw werd hierin wat lager. Het hek naast het pleintje achter het museum zou worden weggehaald, daar wordt het gezelliger gemaakt met een bankje en boompjes. De reacties waren milder, maar opnieuw was het grootste struikelblok de hoogte van het gebouw. Voor benedenbewoners van de Van Gohgstraat zou het betekenen dat ze na ongeveer 18.00 uur in de schaduw komen te liggen van de nieuwbouw.

Enkele bewoners hebben nu een brief gestuurd naar de gemeente. De gemeente gaat nog met hen in gesprek.