Samen aan de slag voor Burgemeester Feitsmapark

SLIEDRECHT - Inwoners van Sliedrecht kunnen op 13 februari tussen 16.00 en 18.00 uur op het gemeentekantoor meedenken over het ontwerp van een van de speel-, sport- en ontmoetingsplekken van Sliedrecht. Op deze manier wordt gezamenlijk een definitief ontwerp gemaakt voor een nieuwe skatebaan, aangevuld met elementen voor een sportieve ontmoetingsplek in het Burgemeester Feitsmapark.

Afgelopen najaar konden omwonenden al stemmen voor hun favoriete ontwerp. De uitslag van de stemming zorgde echter voor een onduidelijk beeld. Ongeveer 77% van de bewoners van de buurt Winklerplein en ongeveer 60% van de kinderen verkiest een sportieve ontmoetingsplek boven een skatebaan. Een groot deel van de omwonenden pleit echter juist voor behoud van een skatebaan.

Nieuw ontwerp

Elementen zoals bijvoorbeeld freerunning, bootcamp, calisthenics, straatvoetbal, klimmen en klauteren, passen goed bij de skatebaan. Met het combineren van de ontwerpen kan -wat de gemeente betreft- grotendeels tegemoet gekomen worden aan de wensen en belangen van de inwoners. Omdat het skatepark een bovenwijkse voorziening is, dus voor iedereen toegankelijk, worden alle inwoners van Sliedrecht uitgenodigd.

De gemeente hoort graag de reactie van inwoners op de ontwerpen en hoopt hen te ontmoeten op 13 februari. Naast deze algemene uitnodiging zijn alle omwonenden, die zicht hebben op de huidige skatebaan en degene die eerder een stem hebben uitgebracht, persoonlijk per brief uitgenodigd. Aanmelden is niet nodig.