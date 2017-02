Belastingservice SWS helpt bij aangiftes

SLIEDRECHT - Vanaf 16 februari 2017 kan men bij de Stichting Welzijnswerk Sliedrecht weer een afspraak maken om de belastingaangifte 2016 door de belastingconsulenten te laten invullen. De Belastingservice vindt dit jaar plaats in de Bibliotheek AanZet aan de Scheldelaan 1.

Veel ervaring, kennis en kunde

De belastingconsulenten verzorgen al geruime tijd de Belastingservice voor SWS. Ze hebben veel ervaring en volgen alle cursussen om op de hoogte blijven van de wet- en regelgeving die van belang zijn voor het invullen van de aangifteformulieren. Dit jaar starten zij op dinsdag 7 maart. De aangiftes moeten uiterlijk op 1 mei bij de Belastingdienst binnen zijn.

Noodzakelijke gegevens en formulieren meebrengen

Een geldige DigiD-handtekening (gebruikersnaam en wachtwoord) dient meegebracht te worden, want zonder geldige DigiD-handtekening kan niets gedaan worden. Heeft men hulp nodig bij het aanvragen van een DigiD-handtekening, dan kan men op vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur terecht bij het Digitaal Spreekuur in de Bibliotheek AanZet. Belangrijk hiervoor is dat een geldig identiteitsbewijs met BSN vermelding meegebracht wordt.



Naast het ontvangen aangifteformulier en andere recent van de Belastingdienst ontvangen stukken is het belangrijk dat: alle gegevens betreffende inkomen; vermogen; schulden; WOZ-waarde; hypotheekrente en andere ontvangen of betaalde rentes; saldi van bankrekeningen; buitengewone lasten; een kopie van de aanslag 2015; en de evt. voorlopige aanslag 2017 worden meegenomen, zo ook ziektekostengegevens die buiten het verzekeringspakket vallen. Een volledige lijst met benodigde stukken vindt u op www.welzijnswerksliedrecht.nl. U kunt de lijst ook op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur in gebouw De Reling ophalen.

Kosten

Het tarief voor het invullen van een belastingaangifte is afhankelijk van het inkomen en de financiële positie. Bij alleen AOW, ABW of een andere uitkering die gelijk is aan het minimumloon betaalt men € 5,00 per aangifte. Heeft men daarnaast een pensioen dan betaalt men €8,00. Is er ook een eigen woning, dan betaalt men €10,00. Is er een vermogen in box 3, dan is de bijdrage afhankelijk van de mate waarin het vermogen de vrijstelling overschrijdt. Voor andere inkomens en vermogen geldt een hogere toeslag. Deze toeslag is afhankelijk van de mate waarin het vermogen de vrijstelling van belastbaarheid overschrijdt. Betaling bij voorkeur via eenmalige automatische incasso en anders graag gepast afrekenen.

Afspraak maken!

Een afspraak voor deze Belastingservice kan pas gemaakt worden als alle voor de aangifte belangrijke gegevens en formulieren in bezit zijn en overlegd kunnen worden. Voor het maken van een afspraak kan men bellen met Stichting Welzijnswerk Sliedrecht, telefoon 0184-416729. Als de gegevens en formulieren niet compleet zijn kan geen aangifte gedaan worden en dient opnieuw een afspraak gemaakt te worden.