Milieuvriendelijke auto met zonnepanelen voor Rivas Zorggroep

SLIEDRECHT - Onlangs werd een speciale auto met zonnepanelen in gebruik genomen bij Rivas Zorggroep. De zonnepanelen zitten op de auto die gebruikt wordt voor medicijnvervoer. Een juiste temperatuur is heel belangrijk bij het vervoer van medicijnen. De panelen zorgen voor milieuvriendelijke energie om de temperatuur van de auto op peil te houden.

Bijzonder

Tinie Hentenaar, teamleider ziekenhuisapotheek: “Dit was een mooie samenwerking tussen ons als ziekenhuisapotheek en onze collega’s van de afdeling Transport in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We zijn heel blij met deze bijzondere auto. Voorheen vervoerden we de medicijnen in koelboxen. De auto met zonnepanelen is veel doelmatiger om de medicijnen op een veilige manier te vervoeren. De koelboxen blijven we wel gebruiken, omdat de medicijnen ook buiten de auto op de juiste temperatuur moeten blijven.”

Voorbereid op de toekomst

Teamleider logistieke services en transport Sally Debrichy: “Er rijden wel meer auto’s met zonnepanelen, maar als zorgaanbieder zijn we uniek met een eigen auto voor geconditioneerd medicijnvervoer. De auto kan zowel koelen als verwarmen, waarbij de zonnepanelen voor de energietoevoer zorgen. Dat is handig en milieuvriendelijk. Onze chauffeurs zijn zeer trots om in deze auto te mogen rijden. In de nabije toekomst wordt de regelgeving voor het vervoer van medicijnen aangescherpt. Hiermee voldoen we al aan de nieuwe eisen en zijn we dus goed voorbereid op de toekomst.”

Bijschrift foto: Overhandiging van de auto met zonnepanelen aan Rivas Zorggroep. V.l.n.r. : Kees Heijblom (lid Raad van Bestuur), Sally Debrichy (teamleider transport), Wim Verschoot (De Waal Autogroep), Tinie Hentenaar (teamleider ziekenhuisapotheek), Pieter Vlot (hoofd logistieke services), Erwin Pellicaan (coördinator transport)