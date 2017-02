Ambassadeur van België bezoekt Bakker Sliedrecht

SLIEDRECHT - De Ambassadeur van België in Nederland, de heer Chr. Hoornaert, heeft vrijdag 10 februari 2017 een bezoek aan Sliedrecht gebracht.

België en Nederland vinden elkaar al veelvuldig op maritiem vlak. Zo werken bijvoorbeeld de marines van beide landen nauw samen. Ambassadeur Hoornaert en de heer D. Verlee van de Economische Handelsvertegenwoordiging van Vlaanderen, Flanders Investment & Trade Agency, verkenden met de leden van het Drechtstedenbestuur, voorzitter Arno Brok, de heer Hans Tanis (economie) en de heer Peter Verheij (netwerk en bestuur), de mogelijkheden voor verdere maritieme samenwerking. Zij onderschrijven een gemeenschappelijk belang van verdere samenwerking voor individuele steden en regio's. 'Samenwerken en gebruik maken van elkaars netwerken loont', aldus voorzitter Brok. 'We hebben per slot van rekening dezelfde belangen.'

Bakker Sliedrecht is een zeer toekomstgericht bedrijf dat vanuit handel dan wel ontstaansrecht nauwe banden met België heeft. Bakker Sliedrecht is een innovatief, internationaal opererend elektrobedrijf, dat voor een groot deel actief is in het ontwerpen en verlenen van service in de maritieme sector. Na een presentatie van directeur R. de Vries van Bakker Sliedrecht werd de ambassadeur rondgeleid in de bedrijfsschool bij het Griendencollege in Sliedrecht. In dit opleidingsbedrijf krijgen aanstormende talenten een gedegen opleiding en worden ze 'binnen de muren van de bedrijfsschool' klaargestoomd voor een carrière bij Bakker Sliedrecht.

