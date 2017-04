Gemeente Sliedrecht nu ook bereikbaar via WhatsApp

SLIEDRECHT - Inwoners kunnen vanaf maandag 3 april via WhatsApp vragen stellen aan de gemeente Sliedrecht. Daarmee zet de gemeente een belangrijke volgende stap in online dienstverlening. Het nummer waarop de gemeente is te bereiken is 06-36432597.



Naast de mogelijkheid om vragen te stellen via Twitter, Facebook en Instagram biedt de gemeente nu dus een extra mogelijkheid om altijd en overal je vraag te kunnen stellen. Burgemeester Bram van Hemmen: "Maar liefst 9,8 miljoen Nederlanders gebruiken WhatsApp, ook in Sliedrecht zal dit gelden voor het grootste deel van de inwoners. Als gemeente willen we daar zijn waar onze inwoners zijn. We hebben goede dienstverlening hoog in het vaandel staan en daar hoort de inzet van moderne middelen bij."



Binnen één uur reactie

Tijdens kantooruren reageren medewerkers binnen één uur op een WhatsApp-bericht. Berichten die buiten kantooruren zijn verstuurd, beantwoorden zij de volgende dag binnen twee uur. Het mobiele nummer van de gemeente is ook altijd terug te vinden op de contactpagina van de gemeentelijke website.



Naast alle moderne technieken kunnen inwoners altijd nog gewoon bellen om een vraag te stellen. "Modernisering is goed, maar we mogen onze inwoners die niet de beschikking hebben over een smartphone, tablet of pc nooit uit het oog verliezen," aldus burgemeester Bram van Hemmen.

Bron foto: Gemeente Sliedrecht.