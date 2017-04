College: lift voor mindervaliden tussen Jacob Catsstraat en Kerkbuurt

SLIEDRECHT - Het college van B&W stelt voor om een lift aan te leggen tussen de Jacob Catsstraat en de Kerkbuurt. Daarmee wordt de Kerkbuurt beter toegankelijk voor ouderen en mindervaliden. In het plan komt er een glazen liftschacht aan de buitenkant van de Jumbo, die uitkomt in de Hema aan het Merwedeplein. Dit staat in het raadsvoorstel dat naar de gemeenteraad is verstuurd.

De lift wordt aangelegd door de eigenaar van het pand. De gemeente wil het totale bedrag van 150.000 euro voor zijn rekening nemen. Wethouder Len van Rekom: "De toegankelijkheid van de Kerkbuurt voor ouderen en mindervaliden is voor het college erg belangrijk. We krijgen van hen regelmatig vragen of we iets voor ze kunnen doen. Dat mag dan ook wat kosten. Een inpandige lift is niet mogelijk, omdat de winkels daarmee ruimte verliezen. Daarom kiezen we voor een lift aan de buitenzijde, die we uiteraard zullen beschermen tegen vandalisme."

Rolbaan

De afgelopen maanden is ook onderzocht of een roltrap of rolbaan mogelijk zou zijn. Uiteindelijk bleef daar één optie over, namelijk een rolbaan naast modezaak Verschoor. Het aanleggen van een rolbaan in de buitenlucht wordt echter afgeraden vanwege hoge (onderhouds)kosten. Een globale schatting gaf een bedrag van 400.000 á 500.000 euro. "Heel veel geld, terwijl een lift dezelfde mogelijkheden biedt, namelijk het toegankelijk maken van de Kerkbuurt voor ouderen en mindervaliden," aldus Len van Rekom.

De gemeenteraad moet uiteindelijk het geld voor de lift beschikbaar stellen. Op dinsdag 9 mei spreekt de raad hierover tijdens een oordeelsvormende raadsvergadering. Op dinsdag 16 mei volgt dan een besluit.