Handen ineen voor méér mensen op participatieplekken in Sliedrecht

SLIEDRECHT - Diverse Sliedrechtse sociaal ondernemers en organisaties slaan de handen ineen om méér mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een participatieplek te geven. Nog voor de zomer moet dit leiden tot een netwerk, waarmee meer mensen aan het werk kunnen worden geholpen.

De organisaties die meedoen zijn Sterk@Werk, Melson Groep, Gemiva-SVG Groep, Sociale Moestuin Sliedrecht, Stichting Welzijnswerk Sliedrecht. Mogelijk wordt dit nog verder uitgebreid. De gemeente Sliedrecht biedt sinds begin dit jaar leerwerkplekken in de keuken, kantine en vergaderservice, die worden ingevuld door Sterk@Werk. "Hiermee willen we een voorbeeld zijn voor andere organisaties in Sliedrecht. Ik ben dan ook blij dat zoveel organisaties meedoen en met elkaar samen willen werken," aldus wethouder Hanny Visser.

"Gemeente kan het niet alleen"

In het College Uitvoeringsprogramma heeft het college aangegeven in te willen zetten op lokale initiatieven die meer werkgelegenheid en vrijwilligerswerk creëren voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Het college wil dat ook zij mee kunnen doen. Wethouder Hanny Visser: "Om dit te bereiken kan de gemeente het anno 2017 niet alleen. Daar hebben we deze partijen keihard bij nodig. Zij hebben veel met elkaar gemeen. Zij bieden allemaal participatieplekken aan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze hebben hart voor de publieke zaak. Door beter met elkaar samen te werken en zichtbaarder te worden kunnen we meer mensen aan het werk helpen en houden." Ook wethouder Hans Tanis (economie) vindt de samenwerking een goede zaak: "Ik hoop dat deze sociaal ondernemers een inspiratiebron zullen zijn voor andere ondernemers in ons dorp, met als doel om meer kwetsbare mensen aan het werk te helpen."

Geen doel op zichzelf

Het netwerk heeft speciale aandacht voor jongeren en zogeheten niet-uitkeringsgerechtigden die geen uitkering ontvangen maar tegelijkertijd ook geen bijdrage leveren aan de samenleving. Het uitgangspunt blijft wel dat de participant altijd centraal staat. De participatieplekken zijn dus het middel en niet het doel op zichzelf. Tegelijkertijd wil het netwerk door de samenwerking de waarde en het maatschappelijk effect van participatieplekken meer onder de aandacht gaan brengen.

Wethouder Hanny Visser sprak de betrokken partijen onlangs ook toe tijdens een van hun eerste netwerkbijeenkomsten. "Het is een van mijn grootste ambities om hier in Sliedrecht een lokaal netwerk van sociaal ondernemers van de grond te krijgen, dat voor langere tijd zijn waarde gaat bewijzen. Het succes hiervan ligt in hun handen, zij zijn immers de experts die dagelijks met de doelgroep werken."