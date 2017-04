Gemeenteraadsleden geven gastlessen over thema oorlog op basisscholen

SLIEDRECHT - April de maand van de Vrijheid 2017. Tijdens de maand van de vrijheid geven gemeenteraadsleden op basisscholen gastlessen over het thema oorlog. Doel van dit project is om kinderen uit groep 7/8 en gastdocenten met elkaar in gesprek te brengen over vrijheid.

Vertrekpunt voor het gesprek zijn levensverhalen van joodse kinderen die tijdens de tweede wereldoorlog in Sliedrecht hebben gewoond. Levensverhalen van kinderen van dezelfde leeftijd uit het eigen dorp maken vrijheid tastbaarder en minder vanzelfsprekend. Het komt zo letterlijk dichtbij huis.

Verbinding heden en verleden

Om verleden en heden met elkaar te verbinden, bevatten de gastlessen ook informatie over kinderen in actuele oorlogssituaties wereldwijd. Zo wordt ook het project MOVE FORWARD van UNICEF Nederland en Save the Children besproken. Met dit project willen zij gezamenlijk gevluchte kinderen in Nederland helpen.

Gastdocenten en partners

De gastdocenten zijn raadsleden uit de gemeenteraad van Sliedrecht. In de dagen tussen 3 en 18 april vinden de gastlessen op vier basisscholen plaats. De gastlessen worden georganiseerd in samenwerking met Stichting Prinsessendag, Herinneringscentrum Kamp Westerbork en de Stichting Struikelstenen Sliedrecht.