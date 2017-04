Geldproblemen los je samen op: Afgelost = opgelost

SLIEDRECHT - Geldproblemen zijn niet iets om je voor te schamen; het kan namelijk iederéén overkomen. Bijna één op de vijf huishoudens in Nederland heeft problematische schulden of zit in de gevarenzone. Maar geldproblemen zijn wel iets om zo snel mogelijk op te lossen, want hoe langer je wacht, hoe meer de situatie verslechtert. Gelukkig sta je er niet alleen voor.

Liever een ommetje maken dan de post openmaken, waardoor de stapel rekeningen en aanmaningen groeit en groeit. Overdag de schijn ophouden dat alles goed gaat, ’s nachts wakker liggen van het piekeren. Bij een kennis geld lenen om het ene gat met het andere te dichten. Als de deurbel gaat bang zijn dat de deurwaarder op de stoep staat. Misschien zijn dit voor jou herkenbare voorbeelden en ervaar je stress en eenzaamheid, omdat je tot het uiterste probeert de problemen zelf op te lossen. Toch is hulp vragen het beste wat je kunt doen als je in de schulden zit. En dan met name bij een professionele instantie, want hoe goedbedoeld de hulp van vrienden en familie ook is, vaak raak je daardoor van de regen in de drup en komt bovendien de vriendschapsrelatie onder druk te staan.

Vroegtijdig om hulp vragen bij schulden voorkomt dat situaties uit de hand lopen. Samen met een professional worden de problemen in kaart gebracht en alleen al het overzicht creëert veel rust. Daarna wordt gezamenlijk bekeken hoe de schulden kunnen worden afgelost – en de problemen opgelost. Hoe slecht de situatie ook is (of lijkt), niemand hoeft er alleen voor te staan. In Sliedrecht biedt Stichting Welzijnswerk Sliedrecht de diensten Bureau Sociaal Raadslieden en Hulp bij Thuisadministratie aan. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Zet de stap en vraag om hulp door te bellen voor een afspraak naar 0184-416 729 of door te mailen naar juridisch@welzijnswerksliedrecht.nl.