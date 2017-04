Kantine en familierestaurant 'Boer en Hap' in sporthal De Stoep

SLIEDRECHT - Binnenkort openen horecaondernemers Leon en Esther Boer familierestaurant 'Boer en Hap' in sporthal De Stoep aan de PC Hooftlaan. Naast het restaurant nemen ze ook de kantine over die tot nu toe door Kantine De Stoep BV (onderdeel van Sliedrecht Sport) werd gerund.

Op donderdag 6 april ondertekenden Leon Boer en wethouder Len van Rekom de huurovereenkomst. De gemeente Sliedrecht is eigenaar van sporthal De Stoep en zocht voor de kantine een nieuwe partij nu Volleybalvereniging Sliedrecht Sport naar Benedenveer vertrekt. In 2014 werd een oproep geplaatst in een lokale krant. "Die oproep hebben we met beide handen aangegrepen," aldus Leon Boer. "Inmiddels staan alle seinen op groen om een volwaardig familierestaurant te starten."

Terras

De ruimte die nu als kantine wordt gebruikt, wordt anders ingedeeld. Zo blijft er in de nieuwe situatie een kleine kantine over, terwijl de overige ruimte wordt omgebouwd tot restaurant met ijssalon. Aan de kant van de PC Hooftlaan wordt een terras aangelegd.



"Kantine belangrijkste voorwaarde"

Wethouder Len van Rekom is blij dat De Stoep hiermee zijn kantine behoudt: "Dat was voor ons als gemeente de belangrijkste voorwaarde. Maar met het familierestaurant maken Leon en Esther Sliedrecht weer een stukje leuker en gezelliger, op deze centrale locatie in het dorp. Ik wens ze veel succes."



Op 10 april start Boer en Hap met werkzaamheden voor aanpassing van de gevel.

Bovenstaande foto: De ondertekening met wethouder Len van Rekom (links), Leon Boer (midden) en Esther Boer (rechts) . Hieronder een impressie van het nieuwe gevelaanzicht met terras.