Baggermolen 'Bambino' officieel onthuld op rotonde Sportlaan/Schapedrift

SLIEDRECHT - Op donderdagmiddag 6 april werd de baggermolen 'Bambino' officieel onthuld op de rotonde Sportlaan/Schapedrift, op de grens van Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam. De gemeente Sliedrecht, het Nationaal Baggermuseum en het bedrijf Van Oord zorgden gezamenlijk voor deze onthulling. Aansluitend vond er een feestelijke bijeenkomst plaats in het Nationaal Baggermuseum.



De onthulling van de Bambino vormde de start van het herkenbaarder maken van Sliedrecht, door het plaatsen van objecten langs belangrijke toegangswegen, die passen bij de identiteit van Sliedrecht. Het college van B&W wil na de Bambino ook op andere markante plekken in Sliedrecht objecten gaan plaatsen.





De baggermolen Bambino is in de jaren '60 gebruikt als baggermolen bij het uitbaggeren van het Tjeukemeer in Friesland. Het idee voor het plaatsen van de Bambino is afkomstig van het Nationaal Baggermuseum, toen de gemeente een prijsvraag uitschreef voor het ontwerpen van een herkenbaar beeld voor Sliedrecht. De Bambino is eigendom van het bedrijf Van Oord, die de baggermolen voor tien jaar beschikbaar stelt aan de gemeente Sliedrecht en voor het onderhoud zorgt.



Na de onthulling van de Bambino was er nog een bijeenkomst in Baggermuseum, met toespraken van dhr. Koos van Oord, wethouder Hans Tanis en voorzitter van het Baggermuseum Joep Athmer.

Foto's: Cynthia Konyn.